Video/ Lipsia Benfica (2-2): highlights e gol, Forsberg salva Nagelsmann!

Il video con gli highlights e i gol di Lipsia Benfica 2-2 ci fa capire come una partita possa cambiare completamente volto nel giro di pochi minuti. Alla Red Bull Arena si consuma lo psicodramma della squadra di Bruno Lage che a un certo punto ci aveva davvero creduto nella possibilità di rientrare clamorosamente in gioco per un posto negli ottavi di Champions League. Il gol di Pizzi – che poi timbrerà anche la traversa – nel primo tempo e il raddoppio di Vinicius nella ripresa sembravano condannare i padroni di casa alla resa incondizionata. Nagelsmann è stato anche costretto a sostituire il portiere Gulacsi che si è infortunato con Mvogo, bravissimo ad alzare sopra la traversa il tiro da centrocampo di De Tomas. Gli ospiti hanno sfiorato più volte il 3 a 0 ma nel finale mandano tutto all’aria quando Ruben Dias commette fallo su Schick (decisivo il suo ingresso nel momento di massima difficoltà della compagine tedesca) all’interno dell’area di rigore. Dagli undici metri Forsberg accorcia le distanze e dà il via alla rimonta che lo stesso numero 10 porterà a termine nel maxi-recupero di 9 minuti, alla fine resta solo la disperazione per i giocatori del Benfica che a meno di un miracolo si possono considerare eliminati. Il Lipsia passa dall’inferno al paradiso in pochi istanti, per la squadra di proprietà della Red Bull si spalancano le porte della fase a eliminazione diretta.

IL TABELLINO

LIPSIA-BENFICA 2-2 (0-1)

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi (64′ Mvogo); Klostermann, Ampadu (56′ Mukiele), Upamecano, Saracchi (70′ Schick); Sabitzer, Laimer, Demme, Forsberg; Nkunku, Werner. All. Julian Nagelsmann.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; André Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi (90’+3′ Caio), Taarabt, Gabriel, Cervi (90’+8′ Jota); Chiquinho, Vinicius (82′ De Tomas). All. Bruno Lage.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (SPA).

AMMONITI: Taarabt (B), Ruben Dias (B).

RECUPERO: 0′ pt, 9′ st.

MARCATORI: 20′ Pizzi (B), 59′ Vinicius (B), 90′ rig. e 90’+6′ Forsberg (L).

