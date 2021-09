Video/ Lipsia Bruges (1-2) gol e highlights: Rits sigla la rete decisiva

Il Bruges vince sul campo del Lipsia grazie alle reti siglate da Vanaken e Rits che rispondono al vantaggio iniziale siglato da Nkunku. Con questa vittoria la compagine belga aggancia il Psg in testa a 4 punti. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Inizia subito bene la compagine belga, scambio tra Clinton Mata e De Ketelaere, cross in mezzo che viene respinto da Simakan. Nkunku! La sbloccano i padroni di casa! Con la punta supera Mignolet e porta avanti i suoi. De Ketelaere appoggia per Vanaken, Gulacsi compie un grande intervento. Il Bruges ha reagito prontamente sfiorando il gol in due occasioni. De Ketelaere pesca Mata che trova la respinta di Gulacsi. Vanaken trova il pareggio che viene invalidato per fuorigioco.

Il VAR ancora una volta smentisce il direttore di gara con il gol che invece è valido, Vanaken firma il pari del club belga. Ci avviciniamo alla mezzora di gara con il risultato di parità firmato per ora da Nkunku e Vanaken. Poulsen in anticipo, palla che non centra la porta. Rits! Passa in vantaggio il Bruges! Il Lipsia sbaglia tutto in difesa, la sfera viene arpionata da Rits che non lascia scampo a Gulacsi. Pochi minuti alla fine della prima frazione, la compagine ospite meritatamente avanti. Termina una prima frazione molto interessante. Le prime due reti sono state confermate dopo il controllo del VAR. Il Bruges ha sfiorato più volte il vantaggio concretizzato poi da Rits. Vedremo come reagirà il Lipsia nella ripresa.

SECONDO TEMPO

Gvardiol riceve la sfera da Poulsen e crossa, Sobol respinge la minaccia. Lipsia che continua ad attaccare senza però riuscire a pungere. Lang sigla il terzo gol ma viene annullato per fuorigioco. Dieci minuti alla fine del match per una seconda frazione avara di emozioni. Conclusione di Andrè Silva a botta sicura, Mignolet compie un grandissimo intervento. Lang parte in contropiede ma conclude tra le braccia di Gulacsi. Sono cinque i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, il Lipsia prova il tutto per tutto. Colpo esterno del Bruges che aggancia a 4 punti nel girone il Psg. Per il Lipsia una sconfitta che potrebbe segnare definitivamente il cammino nel girone.

