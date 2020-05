Video/ Lipsia Herta (2-2): highlights e gol. Pareggio amaro per Nagelsmann

Pubblicità

Spreca una bella occasione per scalare la vetta della classifica della Bundesliga il Lipsia, che nella sfida di ieri sera, valida per la 28^ giornata di campionato ha solo pareggiato per 2-2 contro l’Herta Berlino. Come si vede nel video di Lipsia Herta, al via del match sono stati proprio gli ospiti i più aggressivi. Già al nono minuto arriva infatti il primo gol della partita a firma di Grujic, che segna su calcio d’angolo: la rete chiaramente rinvigorisce gli avversari che attendono però il 24’ per trovare la rete del pareggio, che arriva per intervento di Nkunku che trova in area Klostermann il quale riesce a insaccare il pallone nell’angolo in basso a sinistra. Si arriva dunque all’intervallo con poche altre emozioni: la partita risulta molto spezzettata e non particolarmente entusiasmante. Nella ripresa ecco però un nuovo colpo di scena con il doppio giallo e dunque l’espulsione per Halstenberg che dunque lascia il Lipsia in 10: pur in inferiorità numerica però la formazione di Nagelsmann non sbanda e coglie la prima vera occasione da gol del secondo tempo con Schick, che trova il gol del 2-1 al 68’. L’Herta dunque si trova nella situazione di dover recuperare e all’81’ ecco l’occasione giusta con il calcio di rigore che la direzione arbitrale concede per fallo in area di Lookman: al fischietto si presenta Piatek che non sbaglia e mette in scacco Gulacsi. Prima del triplice fischio finale non accade poi più nulla: i tori dunque si devono accontentare di un amaro pareggio che li fa rimanere sempre alle spalle del Dortmund, al terzo gradino del podio.

IL TABELLINO

LIPSIA-HERTHA BERLINO 2-2 (1-1 PT)

RETI: 10′ Grujic (H), 24′ Klostermann (L), 68′ aut. Jarstein (L), 82′ rig. Piatek (H)

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer; Laimer, Olmo (58′ Lookman); Nkunku (66′ Angelino), Werner (79′ Wolf); Schick (79′ Orban). All. Nagelsmann

HERTHA (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt (11′ Mittlestadt); Skjelbred (77′ Ngankam), Grujic; Lukebakio (72′ Dilrosun), Darida (72′ Piatek), Cunha; Ibisevic (77′ Meyer). All. Labbadia

AMMONITI: Pekarik (H), Halstenberg (L), Torunarigha (H), Cunha (H)

Pubblicità

ESPULSI: Halstenberg (L)

STADIO: Red Bull Arena di Lipsia ARBITRO: B. Dankert

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LIPSIA HERTA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA