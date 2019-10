Video/ Lipsia Lione (0-2): highlights e gol. Terrier firma il successo in trasferta

Nel video con i gol e gli highlights di Lipsia-Lione 0-2 possiamo ammirare il colpaccio dei francesi che sbancano la Red Bull Arena grazie ai gol – uno per tempo – di Depay e Terrier che affossano gli uomini di Nagelsmann. Una serata che i tedeschi vorranno dimenticare al più presto, soprattutto per le tante occasioni da gol malamente sciupate dai padroni di casa che già nelle battute iniziali del match avrebbero la possibilità di lasciare il segno con Werner che vanifica la bellissima giocata di Klostermann sbagliando un gol che di solito segnerebbe anche da ubriaco. Il problema per il Lipsia è che non sbagliano solo gli attaccanti, ma anche i difensori: madornale l’errore di Upamecano che all’11’ regala il pallone a Depay, l’olandese ringrazia e punisce Gulacsi portando in vantaggio l’OL che nei minuti successivi deve rintuzzare nuovamente gli assalti degli avversari, per Werner la porta di Lopes è stregata, il centravanti tedesco non riesce proprio a buttarla dentro e in tutto ciò ci si mette pure Marcelo che con un numero da acrobata circense nega il gol del pari a Poulsen. Nella ripresa arriva il colpo di grazia dei francesi con Terrier che firma la rete del raddoppio mettendo la partita in ghiaccio, il Lione sfiora anche il tris con Jean Lucas che nel recupero, su suggerimento di Moussa Dembelé, non riesce a trafiggere il Lipsia per la terza volta. Due KO in pochi giorni non possono essere trascurati da Nagelsmann e dal suo entourage che dovrà lavorare parecchio anche sulla testa dei ragazzi che non devono abbattersi se le cose non vanno sempre per il verso giusto, soprattutto in un torneo come la Champions League che mette di fronte le più forti squadre del Vecchio Continente.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Anthony Lopes, portiere dell’OL: “Vittoria preziosa come l’ossigeno per noi, avevamo bisogno di un risultato positivo per rilanciarci. Abbiamo giocato da grande squadra, tutti per uno, uno per tutti. Dedichiamo questo successo al mister e ai tifosi che non hanno mai smesso di supportarci anche quando i risultati stentavano ad arrivare. Speriamo che aver battuto il Lipsia ci dia lo slancio per andare il più avanti possibile in Champions”. Il commento di Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia: “Oggi paghiamo a caro prezzo gli errori individuali, non possiamo permetterci questi sbagli così grossolani se vogliamo competere ad alti livelli in Bundesliga e in Europa. La sconfitta è maturata a causa delle nostre negligenze, se solo fossimo riusciti a segnare prima degli avversari ora staremmo commentando un risultato completamente diverso”.

