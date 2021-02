Video/ Lipsia Liverpool (0-2): highlights e gol. Salah e Mane protagonisti!

VIDEO LIPSIA LIVERPOOL: GOL DI SALAH E MANE

Il video di Lipsia Liverpool ci racconta di una gara che i Reds hanno vinto bene e con la quale hanno messo una seria ipoteca per il passaggio del turno di Champions League. La gara, valida per l’andata degli ottavi di finale, ha visto la squadra di Jurgen Klopp andare a vincere col risultato di 0-2 in trasferta. Le reti sono state siglate attorno all’ora di gioco da Momo Salah e Sadio Mane. Difficile ipotizzare che il Lipsia possa andare a vincere con un risultato rotondo ad Anfield nel match di ritorno.

Si tratta per il Liverpool di un successo davvero molto importante, in un momento non tanto facile per i Reds. Tanto che addirittura si era parlato di recente del possibile esonero di Jurgen Klopp. La squadra era addirittura reduce da tre sconfitte di fila in Premier League contro Brighton, Manchester City e Leicester che avevano fatto scivolare la squadra fuori dalla zona europea in sesta posizione.

VIDEO LIPSIA LIVERPOOL: IL TABELLINO

Diamo uno sguardo al tabellino di Lipsia Liverpool:

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Mukiele (al 20′ st Orban), Klostermann, Upamecano, Angelino; Sabitzer, Haidara (dal 20′ st Poulsen), Kampl (al 28′ st Hwang); Nkunku, Dani Olmo, Adams. A disposizione: Martinez, Orban, Konaté, Poulsen, Hwang, Sorloth, Samardzic, Kluivert, Halstenberg, Hartmann, Henrichs. Allenatore: Nagelsmann

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago Alcantara (al 27′ st Oxlade-Chamberlain); Salah (al 45′ st N. Williams), Firmino (al 27′ st Shaqiri), Mané. A disposizione: Adrian, Kelleher, Oxlade-Chamberlain, Tsimikas, Shaqiri, Origi, Davie, R.Williams, Phillips, Cain, Clarkson, N. Williams. Allenatore: Klopp

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI LIPSIA LIVERPOOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA