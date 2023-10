Video/ Lipsia Manchester City (1-3) gol e highlights: Alvarez e Doku la portano a casa (4 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LISPIA MANCHESTER CITY: LA CRONACA!

Lipsia e Manchester City, il risultato è rimasto in bilico sullo 0-0, ma Simons del Lipsia ha avuto un’occasione che ha catturato l’attenzione degli spettatori. Nonostante la mancanza di reti nel punteggio, l’occasione creata da Simons ha creato un momento di suspense e anticipazione. Gli spettatori avranno seguito con entusiasmo l’azione sperando che Simons potesse capitalizzare sull’opportunità e portare la sua squadra in vantaggio. Questo momento di tensione ha contribuito a definire il ritmo del primo tempo, con il Lipsia che cercava di mettere a segno un gol cruciale contro il Manchester City. Anche se il punteggio è rimasto invariato, l’occasione di Simons ha dimostrato quanto un singolo istante possa cambiare la dinamica di una partita di calcio e ha mantenuto alta l’emozione nel primo quarto di gioco.

Lipsia e Manchester City, il risultato è stato fissato su un vantaggio di 0-1 a favore del Manchester City, grazie alla rete segnata da Foden. Questo momento ha segnato una svolta nella partita e ha generato un’atmosfera di grande tensione. La rete di Foden ha innescato un’ondata di eccitazione tra i tifosi del Manchester City, mentre quelli del Lipsia cercavano di capovolgere la situazione. Gli ultimi minuti del primo tempo hanno visto entrambe le squadre impegnate in scambi di gioco avvincenti e tentativi di reazione. La situazione delicata del Lipsia, che si trovava sotto di un gol, ha contribuito a rendere il finale del primo tempo particolarmente coinvolgente. Gli spettatori avranno atteso con ansia per vedere come le due squadre avrebbero gestito gli ultimi istanti prima della pausa, con la speranza che il Lipsia potesse rispondere al vantaggio del Manchester City.

LISPIA MANCHESTER CITY, IL SECONDO TEMPO

Lipsia e Manchester City, il punteggio è stato ristabilito su un emozionante 1-1 dopo il pareggio del Lipsia, realizzato da Openda. Questo momento ha innescato un cambio significativo nella partita e ha attirato l’attenzione degli spettatori. Il gol di Openda ha aggiunto un tocco di imprevedibilità al match, creando una situazione di parità. Gli spettatori avranno applaudito l’abilità di Openda nel segnare e saranno rimasti con il fiato sospeso per vedere come entrambe le squadre avrebbero reagito al nuovo scenario di gioco. Il secondo tempo prometteva di essere altrettanto emozionante del primo, con il risultato ora bilanciato a 1-1. Ogni azione in campo diventava cruciale, e gli spettatori avranno atteso con ansia per scoprire quale squadra sarebbe riuscita a prendere il controllo della partita nei minuti successivi.

Lipsia e Manchester City, il risultato finale si è fissato a 1-2 in favore del City grazie al gol di Alvarez. Questo momento cruciale ha definito l’esito della partita e ha aggiunto un tocco di dramma agli istanti finali. L’azione intensa nei minuti conclusivi ha sicuramente catturato l’attenzione degli spettatori, con il Lipsia che cercava disperatamente di pareggiare e il Manchester City determinato a mantenere il vantaggio. Il gol di Alvarez ha sancito la vittoria del City e ha conferito alla partita una conclusione avvincente. Gli spettatori avranno sicuramente apprezzato la suspense e l’emozione degli ultimi minuti, ricordando il gol decisivo di Alvarez come il momento culminante della partita tra Lipsia e Manchester City.

LIPSIA MANCHESTER CITY, IL TABELLINO

LIPSIA: Blaswich J. (Portiere), Klostermann L., Simakan M., Lukeba C., Raum D., Simons X., Schlager X., Seiwald N. (dal 40′ st Haidara A.), Forsberg E. (dal 25′ st Sesko B.), Openda L. (dal 25′ st Werner T.), Poulsen Y. (dal 30′ st Baumgartner C.). A disposizione: Carvalho F., Gulacsi P. (Portiere), Kampl K., Lenz C. Allenatore: Rose M..

MANCHESTER CITY: Ederson (Portiere), Walker K., Akanji M. (dal 27′ st Doku J.), Dias R., Gvardiol J., Rodri, Lewis R., Foden P. (dal 34′ st Alvarez J.), Silva B. (dal 42′ st Nunes M.), Grealish J. (dal 27′ st Ake N.), Haaland E.. A disposizione: Bobb O., Carson S. (Portiere), Gomez S., Kovacic M., Ortega S. (Portiere), Phillips K., Stones J. Allenatore: Guardiola P..

Reti: al 3′ st Openda L. (RB Lipsia) al 25′ pt Foden P. (Manchester City) , al 39′ st Alvarez J. (Manchester City) , al 45’+2 st Doku J. (Manchester City) .

Ammonizioni: al 28′ st Schlager X. (RB Lipsia), al 33′ st Raum D. (RB Lipsia) al 20′ st Akanji M. (Manchester City).

