Video/ Lipsia Psg (2-1) gol e highlights: Nkunku e Forsberg piegano i francesi

Il Lipsia batte in rimonta il Psg nelle terza giornata di Champions League grazie alle reti siglate dall’ex Nkunku e Forsberg. La compagine guidata da Tuchel aveva trovato il vantaggio grazie a Di Maria che ha fallito anche un calcio di rigore. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Il Psg la sblocca dopo appena sei minuti di gioco. Retropassaggio suicida di Haidara, Kean raccoglie palla e la serve a Di Maria che non sbaglia. Angelino viene chiuso in maniera provvidenziale da Florenzi. Di Maria non serve Kean in ottima posizione, la compagine francese sempre pericolosa. Ottimo inizio di Kean che continua nel buon momento in maglia Psg. Upamecano tocca di mano in area di rigore, penalty per il Psg! Gulacs para il rigore a Di Maria! Un tiro centrale quello dell’argentino che non trova la doppietta. Kean supera Upemacano ma non riesce a servire Di Maria. Forsberg ci prova da fuori area, Navas blocca facile. Sabitzer ci prova da fuori area ma non inquadra lo specchio. Gueye commette fallo su Haldara e si prende il giallo. Di Maria sigla ma viene pescato in fuorigioco. Altro fuorigioco, annullata la rete di Kean. Nkunku! Arriva il pareggio del Lipsia. Angelino serve il compagno di squadra che la piazza nell’angolino. Doccia fredda per il Psg che sembrava in pieno controllo della gara. Dani Olmo da fuori area non inquadra la porta. La prima frazione tra Lipsia e Psg termina in parità.

VIDEO LIPSIA PSG: IL SECONDO TEMPO

Kurzawa mette in difficoltà Navas, per un soffio Forsberg non intercetta la sfera. Kean supera Upemacano con un bel tunnel che poi chiude. Iniziativa personale di Forsberg che da dentro l’area la mette alta. Risponde Kean dall’altra parte, il tiro non inquadra lo specchio. Rigore per i padroni di casa! Fallo ingenuo di Kimpembe e ghiotta occasione per i tedeschi. Forsberg dal dischetto non sbaglia! Di Maria, azione personale e sfera per Florenzi che di pochissimo non trova la rete del pari. Gueye si becca il secondo giallo e lascia in dieci uomini il Psg! Piove sul bagnato per Tuchel, Psg sotto di un gol e di un uomo. Kean continua a lottare, non si arrende il centravanti. Nel Lipsia entra Kluivert per Forsberg. Danilo Pereira abbatte il calciatore in prestito dalla Roma. Nkunku da dentro l’area per poco non trova la doppietta personale. Nkunku, ex della gara, il migliore in campo fino ad ora, manca pochissimo alla fine del match. Scatta Kean che viene chiuso, ma era in fuorigioco. Il direttore di gara assegna cinque minuti di recupero. Kimpembe evita il tris del Lipsia con un grande intervento. Ci prova Kean, la sua conclusione viene respinta. Secondo giallo per Kimpembe che chiude la gara in nove. Termina il match, il Lipsia vince in rimonta grazie a Nkunku e Forsberg, per il Psg non basta Di Maria che ha fallito anche un calcio di rigore.

