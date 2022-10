Video/ Lipsia Real Madrid (3-2) gol e highlights: Werner e Nkunku la portano a casa!

VIDEO LIPSIA REAL MADRID (3-2): TEDESCHI ANCORA IN CORSA!

Ecco il video di Lipsia Real Madrid, per la 5^ giornata nel gruppo F di Champions League: partita vinta dai tedeschi, ancora pienamente in corsa per gli ottavi (basterà un pareggio contro lo Shakhtar all’ultima giornata). Blancos subito pericolosi anche se il tentativo fallisce. Aurélien Tchouaméni con un colpo di testa dalla sinistra dell’area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marco Asensio con cross da calcio d’angolo. Ma anche i tedeschi si fanno sentire con André Silva che con un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra.

Probabili formazioni Lazio Midtjylland/ Diretta tv: Manuel Lazzari è squalificato

Assist di Dominik Szoboszlai con cross. Josko Gvardiol dopo il secondo corner trova un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell’angolino in basso a destra da calcio d’angolo. Christopher Nkunku un tiro di sinistro dalla lunga distanza di poco a lato sulla sinistra. Assist di Xaver Schlager in seguito a un contropiede. Il Real sembra rimasto negli spogliatoi fino ad ora.

Probabili formazioni Fiorentina Basaksehir/ Diretta tv: viola senza Nico Gonzalez

Christopher Nkunku che con un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa da calcio d’angolo trova la rete del vantaggio doppio. Éder Militão poi ci prova di cattiveria con un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nacho. Amadou Haidara un tiro di destro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai. Vinícius Júnior un tiro di sinistro dalla sinistra dell’area che e’ completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Rodrygo.

Dopo i due goal il Real sembra essere entrato i partita ma la sensazione è che sia troppo tardi nonostante il Lipsia lasci parecchio spazio dietro che gli attaccanti, soprattutto quelli veloci in maglia bianca, possono colpire.

ALLEGRI ESONERATO?/ Juventus, addio Champions, il tecnico: "Non è un fallimento"

VIDEO LIPSIA REAL MADRID, ILSECONDO TEMPO

Le due squadre che si danno battaglia e con i blancos che trovano la via della rete con Vinícius Júnior che con un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell’angolino in basso a destra dove il portiere può solo guardare. Assist di Marco Asensio. André Silva prova il lancio lungo, ma Christopher Nkunku e’ colto in fuorigioco e tutta l’azione risulta quindi nulla. Aurélien Tchouaméni prova alla fine con un tiro di destro da centro area. Assist di Vinícius Júnior. Il Real sembra essere tornato in gara dopo un primo tempo sottotono, ma nessuno sa se basterà a riportare la gara sotto le ali della squadra madridista.

Bisogna citare Werner che con un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Christopher Nkunku in seguito a un contropiede, i tedeschi sono ancora in partita e lo vogliono dimostare fino all’ultimo. Sempre Nkunku ci prova con un tiro di destro dalla sinistra dell’area che è completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dani Olmo che però non si concretizza e anche di parecchio. Alla fine però il Lipsia trova la rete del 3-2 con Werner che con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata, che di fatto spezza le ali al Real Madrid che non riuscirà a trovare più la via della rete.

VIDEO LIPSIA REAL MADRID, IL TABELLINO

LISPIA REAL MADRID 3-2

LIPSIA: Blaswich J., Forsberg E. (dal 24′ st Olmo D.), Gvardiol J., Haidara A. (dal 39′ st Kampl K.), Nkunku C., Orban W., Raum D. (dal 24′ st Diallo A.), Schlager X., Silva An. (dal 24′ st Werner T.), Simakan M. (dal 44′ st Henrichs B.), Szoboszlai D.. A disposizione: Nickisch J., Diallo A., Henrichs B., Kampl K., Novoa Ramos H., Olmo D., Poulsen Y., Werner T. Allenatore: Rose M..

REAL MADRID: Courtois T., Asensio M., Camavinga E., Fernandez N. (dal 24′ st Alaba D.), Kroos T. (dal 31′ st Hazard E.), Lucas (dal 24′ st Carvajal D.), Militao E., Rodrygo, Rudiger A., Tchouameni A., Vinicius Junior. A disposizione: Lopez L., Lunin A., Alaba D., Arribas S., Carvajal D., Dotor C., Hazard E., Mendy F., Odriozola A., Rodriguez A., Vallejo J. Allenatore: Ancelotti C..

Reti: al 13′ pt Gvardiol J. (RB Lipsia) , al 18′ pt Nkunku C. (RB Lipsia) , al 36′ st Werner T. (RB Lipsia) al 44′ pt Vinicius Junior (Real Madrid) , al 45’+4 st Rodrygo (Real Madrid) .

Ammonizioni: al 4′ st Lucas (Real Madrid).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LIPSIA REAL MADRID 3-2











© RIPRODUZIONE RISERVATA