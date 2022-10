Video lite Amaurys Perez e Charlie Gnocchi: sfiorata rissa/ Audio choc e paura al GF Vip: “Stasera la verità”

Lite Amaurys Perez e Charlie Gnocchi: stasera i video al Grande Fratello Vip

La nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022, in onda oggi 24 ottobre, regalerà una lunga parentesi alla lite scatenatasi qualche sera fa tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Una lite che è quasi sfociata in una vera e proprio rissa, dai toni dunque molto accesi ma le cui immagini sono state oscurate dalla regia. Ad oggi, infatti, non si sa cosa sia realmente accaduto tra Amaurys e Charlie in quei momenti perché alcuna immagine della lite è andata in onda.

Dello scontro sfociato quasi in rissa sono andati in onda solo degli audio che mettono in evidenza la furia di Amaurys e la preoccupazione generale degli altri gieffini. Momenti quasi drammatici, le cui immagini – così come gli audio – sono disponibili alla fine di questo articolo.

Amaurys Perez e Charlie Gnocchi, paura per la lite al GF Vip

I pochi frame della lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip mostrano alcuni gieffini, in quel momento in giardino, sentire le urla e, preoccupati, raggiungere di corsa il luogo della lite, immaginando potesse succedere qualcosa di pesante. E forse questo è stato lo stesso timore degli autori che hanno in quel momento ‘censurato’ le immagini, inquadrando l’esterno del giardino rimasto desolato. Le immagini di questa lite saranno però mostrate questa sera in diretta da Alfonso Signorini. Il conduttore, nel daytime che anticipa la puntata di oggi, ha infatti svelato che verrà chiarito e mostrato tutto quello che è accaduto tra i due protagonisti in quei momenti di grande tensione.

