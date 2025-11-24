Video lite Conte Mentana, cos'è successo in diretta tv a La7 su piano pace Ucraina Russia: "Ma che sta dicendo? Si è distratto!", sbotta il presidente M5s

LITE CONTE MENTANA IN DIRETTA TV A LA7

Sulla politica estera, e in particolare sulla guerra in Ucraina, si è consumato un duro scontro in diretta tv tra Giuseppe Conte ed Enrico Mentana. Intervenuto da Napoli per commentare i risultati delle elezioni regionali 2025 in Campania, Puglia e Veneto, il presidente del Movimento 5 Stelle ha contestato in maniera piccata alcune considerazioni del direttore del Tg La7.

Tutto è iniziato da una domanda dell’inviato Paolo Celata sulle differenti posizioni nel campo largo in merito alla politica estera, tema su cui Conte intende lavorare per cercare una soluzione, considerata cruciale per la costruzione di un progetto di governo nazionale.

Proprio a questo punto, Conte ha rivendicato la posizione del M5S: pur avendo sempre condannato l’invasione russa in Ucraina, il Movimento era favorevole fin dall’inizio a una svolta negoziale.

«Se non ci fossimo lasciati condurre a spasso dalla decisione di Biden e Johnson di scommettere sulla vittoria militare sulla Russia, avremmo già concluso un negoziato a condizioni migliori, avremmo risparmiato centinaia di migliaia di vite sia sul fronte ucraino che su quello russo, ci saremmo risparmiati anche una recessione o comunque una tensione finanziaria ed economica che i cittadini italiani stanno pagando a partire dal caro energia, e avremmo trovato sicuramente il modo più efficace rispetto a quello che sta succedendo per difendere gli interessi della popolazione ucraina», ha affermato Conte, sottolineando la necessità di una visione realistica che non risparmia critiche all’Unione europea.

GLI ERRORI DELL’EUROPA

«L’Europa, mentre l’amministrazione Trump cercava di formulare un piano negoziale, era impegnata a racimolare altri 135 miliardi per continuare una guerra pur — come ha dichiarato Crosetto esplicitamente — nella consapevolezza che non c’era alcuna possibilità di ribaltare l’avanzata russa», ha proseguito il leader pentastellato, secondo cui sarebbe ragionevole seguire la via diplomatica, finora però trascurata.

Mentana ha osservato che «i negoziati si fanno in due», riferendosi alla mancata disponibilità del presidente russo Vladimir Putin di sedersi al tavolo delle trattative. Conte ha risposto: «Infatti lo stanno facendo Trump e Putin, però si possono fare anche tre. Il problema è che se il terzo si inserisce dopo e vuole perseguire la linea bellicista…».

LA PROPAGANDA SULLA GUERRA IN UCRAINA

Mentana ha chiesto di chiarire a quali parti si riferisse Conte, che ha ribadito: «Non è questione di spirito polemico. Le condizioni e le richieste di Zelensky sono note da tempo. Ora si lavora per arrivare a un compromesso. Il negoziato prevede reciproche concessioni, che oggi nascono da una situazione di fatto bellica. Si cerca di difendere le ragioni dell’Ucraina, ma in una condizione di maggiore difficoltà rispetto a quella dell’indomani dell’aggressione russa, nel febbraio 2022».

Conte ha rimarcato che l’errore dell’Europa è stato scommettere sulla vittoria militare contro la Russia e sul crollo dell’economia russa. «Possono dire di avere avuto ragione quando hanno parlato di imminente cambio di regime», ha aggiunto sarcasticamente, denunciando una «propaganda inutile». Mentana ha fatto notare che nessuno aveva formulato quelle affermazioni, ma Conte ha replicato: «Sono i titoli dei giornali internazionali, i bollettini dei notiziari. Non si è detto che ci sarebbe stato un cambio di regime imminente? Non si è parlato del crollo dell’economia russa?».

Di fronte all’assenza di fonti precise, Conte ha insistito: «La questione è una sola: se Putin si fosse fermato, si sarebbe trattato». Ha poi promesso di inviare documenti a Mentana, che ha replicato: «Si è distratto negli ultimi anni, non è da lei».

IL NODO DELLA “PACE GIUSTA”

È intervenuto il giornalista Paolo Mieli, sottolineando l’importanza di lavorare per una pace giusta: «L’alternativa qual è? È difficile difendere le ragioni dell’Ucraina. Ma vogliamo continuare questa guerra? L’avanzata di Putin concederebbe altri territori. Le condizioni sono penalizzanti, quindi bisogna lavorare per migliorarle».

Per Conte, tuttavia, una pace giusta per l’Ucraina non è possibile: «Purtroppo la giustizia oggi è relativa. In guerra bisogna prendersi conto che una vittoria militare sul campo implica compromessi. Mi dispiace, perché siamo sempre stati per il negoziato e il dialogo politico, con l’obiettivo di chiudere subito un accordo di pace, sicuramente a condizioni migliori di quelle che ora potremo ottenere, penalizzando meno l’Ucraina».

Il confronto si è poi spostato su questioni interne, per spegnere la polemica. Tuttavia, lo scontro, pur rientrato, riflette il dibattito in corso in Italia e non solo. Infatti, il direttore del Tg La7 al termine dell’intervista gli ha chiesto di tornare per riaprire il confronto sul tema.