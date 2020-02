Video lite Morgan-Bugo dietro scala Sanremo/ Insulti e sfottò “Sembri Frank Sinatra!”

Cosa è successo tra Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020? Sarà difficile ricostruire tutta la verità, ma un video pubblicato dalla Rai offre un tassello importante per arrivare a completare il puzzle di questa controversa vicenda. In occasione del “Dietro Festival”, andato in onda la sera di domenica 9 febbraio 2020, è andata in onda una scena, quella della lite, che rivela esattamente cosa è successo tra Morgan e Bugo appena prima di salire sul palco dell’Ariston lo scorso sabato. Nel video si vede Morgan furioso che urla al complotto. «Fanno i complotti, ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa», dice l’ex frontman dei Bluvertigo. Dal canto suo Bugo, stizzito per le parole dell’amico, lo invita a non rompere e sbuffando gli chiede ripetutamente di fare silenzio. «Stai zitto! Va a fare un giro, va!», sbotta. È un membro della troupe Rai a interrompere la lite tra i due. Infatti si vede che li indirizza verso il palco, ignaro però del caos che si stava per scatenare sul palco.

LITE MORGAN-BUGO DIETRO SCALA SANREMO “SEMBRI FRANK SINATRA!”

Niente sputi o mani addosso tra Morgan e Bugo, come invece raccontavano i retroscena delle ultime ore. Tra i due cantanti sono volati invece insulti pesanti. Lo dimostra il video della lite nel backstage. L’ex frontman dei Bluvertigo rivolge sfottò e insulti nei confronti dell’amico per le condizioni in cui ha cantato nella terza serata del Festival di Sanremo 2020. Le immagini dunque confermano la versione fornita da Bugo rilasciata in conferenza stampa, tranne gli insulti alla sua famiglia. Forse questo potrebbe essere avvenuto dopo aver abbandonato il palco dell’Ariston. Morgan è stato molto provocatorio nei confronti di Bugo, il quale invece provava a mantenere la calma e a concentrarsi. Morgan quindi ha lo ha insultato sostenendo che sembrava Frank Sinatra quando si era esibito nella serata dedicata alle cover. «Quali complotti avete preparato oggi? Canti da Dio, l’hanno detto tutti che canti da Dio, tutto il mondo». Bugo lo invita a stare zitto e Morgan rilancia: «Vedrai stasera che giro che mi faccio. Sei forte».





