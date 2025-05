VIDEO E HIGHLIGHTS LIVERPOOL ARSENAL, PRIMO TEMPO

Divertente l’inizio di Liverpool Arsenal, due squadre che giocano ad alto ritmo e che pressano fin dai primi minuti per trovare il vantaggio. Prima vera occasione per Saka che su calcio di punizione viene servito da Thomas in maniera perfetta, ma sbaglia il contatto con il pallone. Poi i Reds trovano il vantaggio con Gakpo che viene ben imbucato centralmente da Jones.

DIRETTA/ Liverpool Arsenal (risultato finale 2-2): Merino la pareggia! (11 maggio 2025)

Finisce poi il primo tempo sul risultato di 2-0, sempre in favore per il Liverpool ovviamente che riesce a trovare anche la seconda rete grazie ad un’invenzione di Szoboszlai che trova con una magia Luis Diaz dentro l’area. Per l’attaccante esterno è tutto facile con il pallone che finisce alle spalle di Raya in meno di un secondo.

Video Chelsea Liverpool (2-1)/ Gol e highlights: tutto facile per i Blues! (Premier League)

VIDEO LIVERPOOL ARSENAL, IL SECONDO TEMPO

Termina con un vibrante 2-2 il big match tra Liverpool e Arsenal ad Anfield, al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. I Reds partono fortissimo e chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti: al 20’ è Cody Gakpo a sbloccare la gara con un colpo di testa su cross perfetto di Robertson, poi al 34’ Luis Díaz raddoppia con un facile tap-in dopo un’iniziativa di Szoboszlai.

Nella ripresa l’Arsenal cambia marcia. Al 48’ Martinelli accorcia le distanze con un gran colpo di testa su assist morbido di Trossard, poi i Gunners insistono e trovano il pari nel finale grazie a Mikel Merino, che si inserisce in area e batte Alisson con un preciso rasoterra sul secondo palo. Subito dopo il gol, però, lo stesso Merino viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i suoi in dieci negli ultimi minuti. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Arsenal resiste e porta a casa un punto prezioso in rimonta, mentre il Liverpool si mangia le mani per un secondo tempo sottotono dopo un grande avvio.

Diretta/ Chelsea Liverpool (risultato finale 2-1): tinte blues! (Premier League, 4 maggio 2025)

VIDEO LIVERPOOL ARSENAL: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS