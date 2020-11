Video/ Liverpool Atalanta (0-2): gol e highlights, grande colpo della Dea ad Anfield

VIDEO LIVERPOOL ATALANTA (0-2): IMPRESA AD ANFIELD!

Con il video di Liverpool Atalanta parliamo della grande impresa della Dea nella quarta giornata di Champions League. L’Atalanta è la quinta squadra italiana a espugnare l’Anfield Road e a far piangere il Liverpool in casa sua: il 0-2 che porta le firme di Ilicic e Gosens, oltre a essere un risultato di prestigio, può rivelarsi decisivo per il passaggio del turno. Perché adesso la classifica del gruppo D è la seguente: Liverpool 9, Atalanta e Ajax 7, Midjtylland 0. La settimana prossima la Dea affronterà i danesi, già fuori dalla Champions League e matematicamente ultimi, non possono nemmeno sperare nel ripescaggio in Europa League e possiamo immaginare con quale stato d’animo andranno a Bergamo dove troveranno una squadra pronta a sbranarli vivi. Consapevole che i Reds e i Lancieri, nello scontro diretto, si toglieranno punti a vicenda. Nelle prossime due partite serviranno almeno 4 punti per approdare agli ottavi, perché poi sarà fondamentale non perdere in Olanda per rimanere nell’Europa che conta. I campioni d’Inghilterra pagano le tante assenze in difesa e appena provano a sbilanciarsi in avanti nella vengono puntualmente puniti dagli orobici che in cinque minuti risolvono la pratica e fanno abbassare la cresta ai padroni di casa. Torna finalmente a sorridere il fantasista sloveno, reduce da un bruttissimo periodo a livello personale, ma ora Ilicic sembra rivedere la luce in fondo al tunnel e di questo non possiamo che esserne contenti. Papu Gomez incanta con le sue giocate e non è un caso che sia lui a confezionare gli assist per i due gol, e nel raddoppio c’è anche lo zampino di Hateboer, autore di una sponda perfetta per il centrocampista olandese che già nelle fasi iniziali del match aveva sfiorato il bersaglio grosso. Una vera e propria impresa e il primo a rendersene conto è proprio il tecnico Gian Piero Gasperini: “Sin dai tempi in cui allenavo il Genoa sognavo di vincere ad Anfield e ripetere l’impresa dei liguri. Certo, giocare senza pubblico è tutta un’altra cosa e ormai non c’è quasi più differenza tra casa e trasferta ma resta comunque una grandissima soddisfazione oltre che un risultato importantissimo in chiave qualificazione. Abbiamo disputato una partita memorabile esprimendo al meglio le nostre capacità, rispetto all’andata ai Reds mancava qualche giocatore anche se hanno dimostrato di avere una panchina lunghissima, da parte nostra invece abbiamo recuperato diverse pedine chiave e con tutti gli effettivi al massimo della condizione possiamo dare fastidio a chiunque”.

VIDEO LIVERPOOL ATALANTA: IL TABELLINO

LIVERPOOL-ATALANTA 0-2 (0-0)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson Becker; N. WIlliams, R. Williams, Matip (85’ Minamino), Tsimikas (61’ Robertson); Jones, Wijnaldum (61’ Fabinho), Milner; Salah (61’ Firmino), Origi (61’ Diogo Jota), Mané. All. Jurgen Klopp.

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina (85’ Miranchuk), Freuler, Gosens (75’ Mojica); Ilicic (70’ Zapata), Papu Gomez. All. Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (ESP).

AMMONITI: 58’ Tsimikas (L), 89’ De Roon (A).

RECUPERO: 1’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 60’ Ilicic (A), 64’ Gosens (A).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LIVERPOOL ATALANTA (da Uefa.com)

