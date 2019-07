Video/ Liverpool Borussia Dortmund (risultato 2-3): gol e highlights, è spettacolo!

Non farà parte della International Champions Cup 2019, ma sicuramente l’amichevole Liverpool Borussia Dortmund 2-3 ci ha regalato grandi emozioni. Comincia con una sconfitta in amichevole contro un avversario di riguardo – e speciale per Jurgen Klopp – come il Borussia Dortmund la stagione 2019-2020 dei campioni d’Europa del Liverpool, vincitori della Champions League lo scorso 1° giugno nel derby inglese al Wanda Metropolitano di Madrid contro il Tottenham. Liverpool e Borussia Dortmund non partecipano alla ICC 2019, ma una tournée estiva è praticamente obbligatoria per tutte le big del calcio europeo, di conseguenza ecco pure inglesi e tedeschi impegnati negli Stati Uniti, per la precisione al Notre Dame Stadium di South Bend (Usa), dove l’attuale squadra di Jurgen Klopp si è arresa ai giallorossi in amichevole per 3-2.

VIDEO LIVERPOOL BORUSSIA DORTMUND: LA CRONACA DELL’AMICHEVOLE

Nel video Liverpool Borussia Dortmund dunque sono state tante le emozioni. I tedeschi di Lucien Favre, erede proprio di Klopp sulla panchina del Borussia Dortmund, sono passati in vantaggio per primi già al 3′ minuto di gioco nel primo tempo con lo spagnolo Paco Alcacer, ma sono stati raggiunti da Wilson al 35′. Risultato all’intervallo dunque 1-1, con situazione di equilibrio. Nella ripresa, caratterizzata dal cambiamento totale di entrambi gli schieramenti come da prassi delle amichevoli di mezza estate in cui gli allenatori vogliono vedere all’opera tutti i giocatori delle rose a loro disposizione, il Borussia Dortmund ha decisamente allungato con il gol di Delaney all’8′ per il 2-1 e di Bruun Larsen al 13′ per il 3-1 che ha dato il doppio vantaggio ai gialloneri tedeschi. Brewster ha chiuso i conti al 30′ accorciando le distanze per il Liverpool su rigore, ma i Reds campioni d’Europa non sono riusciti ad evitare la sconfitta.

