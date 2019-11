Video/ Liverpool-Genk (2-1): highlights e gol, Reds vittoriosi ad Anfield

Il video con i gol e gli highlights di Liverpool-Genk 2-1 riassume quanto accaduto ad Anfield dove si è disputato il match valevole per la quarta giornata del gruppo E di Champions League 2019-2020. Grazie a questi tre punti la squadra di Jurgen Klopp scavalca il Napoli al primo posto e compie notevoli passi in avanti verso il turno successivo, tra tre settimane i campioni d’Europa battendo i partenopei in un colpo solo diventerebbero irraggiungibili e avrebbero la certezza matematica della qualificazione agli ottavi di finale. Dopo il 4 a 1 in Belgio questa gara doveva essere una specie di formalità per i Reds che al quarto d’ora, al primo affondo, trovano la via del gol con Wijnaldum che approfitta di un’indecisione fatale della retroguardia avversaria per scaraventare il pallone in rete alle spalle di Coucke. Che poi è bravo a negare il raddoppio a Naby Keita, mentre Salah prende male la mira da posizione defilata. Per quaranta minuti gli ospiti nemmeno ci provano a entrare nella trequarti dei padroni di casa, poi all’improvviso il guizzo di Samatta che gela gli inglesi e pareggia clamorosamente i conti quando probabilmente anche il 2-0 sarebbe stato stretto al Liverpool. Nel secondo tempo ci pensa Oxlade-Chamberlain a rimettere le cose a posto, tuttavia il Genk resta in partita e a pochi minuti dal novantesimo Alisson deve metterci del suo per fermare Heynen lanciato da De Norre. Finisce come da pronostico ma agli uomini di Mazzu – che ora al più possono sperare nel ripescaggio ai sedicesimi di Europa League ma nello scontro diretto con il Salisburgo pesa tantissimo la differenza reti – va comunque reso l’onore delle armi per aver dato non poco filo da torcere a chi, non più tardi di cinque mesi fa, ha alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-GENK 2-1 (1-1)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, van Dijk, Milner; Oxlade-Chamberlain (75′ Mané), Fabinho, Wijnaldum; Salah, Origi (89′ Firmino), Naby Keita (74′ Robertson). All. Jurgen Klopp.

GENK (4-4-2): Coucke; Cuesta, Dewaest, Lucumi, De Norre; Maehle, Heynen, Berge, Hrosovsky (85′ Bongonda); Samatta, Ito (68′ Ndongala). All. Felice Mazzu.

ARBITRO: Ivan Kruzliak (SVK).

AMMONITI: Lucumi (G), De Norre (G).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 14′ Wijnaldum (L), 41′ Samatta (G), 53′ Oxlade-Chamberlain (L).

