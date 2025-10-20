Video Liverpool Manchester United (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per l'ottavo turno della Premier League 2025/2026.
VIDEO LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: IL RACCONTO DEL MATCH
Ad Anfield il Manchester United ottiene un importante successo per 2 a 1 in trasferta contro i rivali del Liverpool. La partita si sblocca immediatamente in avvio di primo tempo quando Mbeumo capitalizza l’assist offertogli da Diallo siglando il gol del vantaggio dei Red Devils sebbene Mac Allister fosse rimasto a terra dolorante dopo un contrasto.
Inutili le proteste della squadra allenata da Arne Slot, nonostante il caschetto che l’argentino ha dovuto indossare dopo esser stato medicato alla testa, ed è dunque Gakpo a cercare di pareggiare centrando però il palo intorno al 21′. Gli ospiti tentano di riproporsi pericolosamente in zona offensiva anche più tardi in particolre con il legno colto pure da Bruno Fernandes al 24′.
Sempre Gakpo scheggia poi di nuovo una delle due estremità della porta avversaria con un tiro deviato. Nel secondo tempo il copione rimane invariato ed infatti il solito Gakpo spedisce il pallone per l’ennesima volta contro il palo al 50′ su calcio di punizione.
Nel finale grande disperazione per Salah che al 65′ non capitalizza una ghiotta chance ed è invece Gakpo, su assist del neo entrato Chiesa, a ripristinare l’equilibrio segnando al 78′. Il veterano Maguire decide quindi la partita firmando un colpo di testa vincente all’84’ raccogliendo nel migliore dei modi il lancio di Bruno Fernandes.
L’ennesima giocata imprecisa di Gakpo dell’87’ diventa l’ultima azione da annotare. Questa vittoria da tre punti rilancia il Manchester United a quota 13 nella classifica della Premier League per la stagione 2025/2026. Il KO interno inchioda invece il Liverpool a quindici punti dopo l’ottava giornata del campionato inglese.