VIDEO LIVERPOOL MANCHESTER UNITED, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Ad Anfield termina con uno spettacolare pareggio per 2 a 2 l’incontro fra Liverpool e Manchester United. In avvio di partita è di Gakpo lo squillo di rilievo calciando a lato dello specchio della porta verso il 14′. Gli uomini di Slot non perdono il controllo delle operazioni e falliscono anzi un paio di opportunità con Mac Allister al 16′, a causa della deviazione in angolo di Onana, ed al 29′ con uno spunto impreciso di Gravenberch.

DIRETTA/ Liverpool Manchester United (risultato finale 2-2): pari di Diallo! (Premier League 5 gennaio 2024)

I Red Devils suonano quindi la carica solo al 42′ con Hojlund, fermato da Alisson, ed il capitano Bruno Fernandes, murato dalla difesa. Nel secondo tempo lo United spinge fin da subito e sblocca il punteggio al 52′ quando Lisandro Martinez trova il gol del vantaggio con l’aiuto di Bruno Fernandes. Mister Amorim si dispera nel vedere non concretizzate le opportunità per raddoppiare di Dalot e Mainoo al 56′ specialmente se si considera la rete del pareggio siglata da Gakpo al 59′, con l’aiuto di Mac Allister.

Video West Ham Liverpool (0-5)/ gol e highlights: show dei Reds (Premier League, 29 dicembre 2024)

Nel finale il solito Salah completa la rimonta con il gol del momentaneo sorpasso arrivato trasformando il calcio di rigore assegnato per fallo di mano di De Ligt al 70′ e sfiora la doppietta su punizione al 75′. E’ dunque Diallo a ripristinare l’equilibrio con la rete segnata all’80’ e, dopo le giocate poco fortunate di Diogo Jota e Van Dijk del 90′, nel recupero c’è spazio pure per la traversa colta da Maguire al 90’+7′.

L’arbitro Michael Oliver, parlando della disciplina, ha usufruito del cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Darwin Nunez al 77′ ed Alexander-Arnold all’83’ da un lato, Dalot al 23′, Diallo al 54′, De Ligt al 64′ e Maguire al 73′ dall’altro. Questo successo della ventesima giornata di campionato regala un solo punto sia al Liverpool che al Manchester United che raggiungono così quota 46 e quota 23 punti nella classifica della Premier League 2024/2025.

DIRETTA/ West Ham Liverpool (risultato finale 0-5): Jota chiude i conti (28 dicembre 2024)

VIDEO LIVERPOOL MANCHESTER UNITED: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS