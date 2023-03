Video/ Liverpool Manchester United (7-0) gol e highlights: clamorosa vittoria Reds

Clamorosa sconfitta del Manchester United in casa del Liverpool. Ad Anfield Road è terminata con il risultato di sette a 0 per i padroni di casa, una vittoria da record quella dei Reds sui Diavoli Rossi, una capitolazione vergognosa per la squadra di Ten Hag. La partita fra Manchester United e Liverpool ha chiuso la 26esima giornata della Premier League, e il Liverpool ha confermato l’ottimo momento di forma, quattro vittorie nelle ultime 5 gare, e un successo che gli ha permesso di portarsi a quota 42 punti in classifica, a soli meno tre dal Tottenham che ha però una gara in più.

E pensare che fino al 44esimo del primo tempo la sfida era rimasta equilibrata, poi, a sbloccarla, ci ha pensato l’olandese Gakpo proprio sul finire della prima frazione di gioco, permettendo ai suoi di rientrare negli spogliatoi con il vantaggio di uno a zero. Tornati in campo per il secondo tempo gli uomini di Klopp hanno letteralmente surclassato gli avversari, visto che Nunez ha raddoppiato subito su colpo di testa dopo assist di Elliot, seguito dal gol ancora di Gakpo su passaggio vincente di Salah.

VIDEO LIVERPOOL MANCHESTER UNITED 7-0: SALAH NELLA STORIA

L’ex Fiorentina ha quindi realizzato il gol del 4 a 0, poi è stata la volta di Nunez di nuovo al 65esimo, quindi ancora Salah e infine Firmino all’89esimo per un devastante 7 a 0. Da record Momo Salah, che grazie alle due reti siglate ieri è entrato nella storia del Liverpool come il giocatore che ha realizzato più gol in assoluto, ben 129, superando Robbie Fowler, fermo a quota 128.

La bandiera del Manchester United, Gary Neville, commentando il risultato ai microfoni di Sky Sports, ha spiegato: “Il secondo tempo è stato un disonore assoluto, un disastro. Non sono stati incarnati più da Bruno Fernandes, che è stato imbarazzante, un disastro in questa partita”. L’ultima volta che lo United aveva subito una sconfitta così clamorosa è stata nel 1895, 7 a 1 sempre contro il Liverpool

