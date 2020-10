Video/ Liverpool Midtjylland (2-0): highlights e gol. Vittoria sofferta per i Reds

Il Liverpool si candida al ruolo di padrone del gruppo D di Champions League 2020-21: dopo l’esordio vincente in casa dell’Ajax, tra le mura amiche dell’Anfield gli uomini di Klopp mettono in riga il Midtjylland con il risultato finale di 2-0. Il tecnico tedesco deve però far riposare i suoi uomini migliori e schiera una formazione inedita caratterizzata da un massiccio turn-over: c’è chi non coglie l’occasione come Minamino, autore di una prova anonima e incolore, a differenza di Diogo Jota che si conferma nuovamente una riserva di lusso, tant’è vero che al Wolverhampton lo rimpiangono con amarezza. Ancora una volta il portoghese ripaga la fiducia del mister e sfrutta al meglio che gli si presentano firmando la rete che sblocca la contesa a inizio secondo tempo, dopo che nei primi quarantacinque minuti i Reds non sono riusciti a lasciare il segno e anzi hanno pure sofferto le iniziative dei campioni di Danimarca che hanno preso coraggio quando si sono resi conto di non trovarsi davanti il Liverpool più in forma della storia. Come se non bastasse si è fatto male pure Fabinho, una tegola in più alla vigilia della doppia sfida con l’Atalanta. In ogni caso quando in panchina hai gente come Wijnaldum, Firmino, Mané e Salah bastano i cambi a fare la differenza. E così è stato, con l’attaccante egiziano che nel recupero si costruisce da solo il gol del raddoppio procurandosi il calcio di rigore e trasformandolo alla perfezione. Dopo che il Midtjylland aveva addirittura sfiorato il pari con la girata di Evander e lo scavetto di Dreyer che vanno a vuoto, Alisson se l’è vista davvero brutta. Disattenzioni che potrebbero costare carissimo contro gli orobici di Gasperini.

VIDEO LIVERPOOL MIDTJYLLAND 2-0, IL TABELLINO

LIVERPOOL-MIDTJYLLAND 2-0 (0-0)

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson Becker; Alexander-Arnold; Fabinho (30’ Williams), Gomez, Robertson; Henderson (46’ Wijnaldum), Milner; Shaqiri, Minamino (60’ Salah), Diogo Jota (81’ Firmino); Origi (60’ Mané). All. Jurgen Klopp.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): M. Andersen; J. Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste (81’ Kraev); Dreyer, Sisto (72’ Evander), Mabil (66’ Anderson); Kaba (81’ Pfeiffer). All. Brian Priske.

ARBITRO: Pawel Raczkowski (POL).

AMMONITI: 19’ Scholz (M), 32’ Cajuste (M), 41’ Milner (L), 90’+1’ Paulinho (M).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 55’ Diogo Jota (L), 90’+3’ rig. Salah (L).

