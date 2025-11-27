Video Francoforte Atalanta che racconta la sfida valevole per la UEFA Champions League. Cronaca e migliori azioni della sfida da poco conclusa.

VIDEO LIVERPOOL PSV: KO INGLESI

Video Liverpool Psv che si apre subito con ben due reti. Van Dijk effettua un intervento irregolare all’interno dell’area di rigore, toccando il pallone con il braccio. Per il direttore di gara, non ci sono dubbi. Calcio di rigore trasformato da Perisic. Liverpool che attacca fin da subito e trova la rete del pareggio con Szoboszlai. Tra le occasioni più importanti c’è sicuramente quella sulla testa di Van Dijk. Il centrale salta in alto e va vicinissimo al raddoppio. Dopo 45 minuti le squadre solo ferme sul pari.

Secondo frazione che evidenzia subito la rete per gli olandesi firmata da Til. Liverpool che cerca di attaccare, presentandosi più volte dalle parti di Kovar ma è il PSV a firmare il tris. Pepi salta tutti con una serie di dribbling ubriacanti ma colpisce il palo, sulla respinta arriva Driouech che chiude i giochi per la rete del 1-3. Lo stesso attaccante marocchino realizza la doppietta pochissimi istanti dopo per il poker finale.

VIDEO LIVERPOOL PSV: GOL E HIGHLIGHTS