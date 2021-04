Video/ Liverpool Real Madrid (0-0): gli highlights, Zidane in semifinale

Nulla da fare per Jurgen Klopp: lo 0-0 realizzato solo ieri sera ad Anfield, nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions league contro il Real Madrid, condanna i Reds e premia gli spagnoli che dunque volano in semifinale di coppa. Forti del 3-1 inferto nel turno di andata, gli uomini di Zidane resistono tra mura nemiche e strappano dunque il pass che vale la prossima sfida contro il Chelsea. Ma veniamo ora alle azioni salienti di questa sfida, dove i Blancos si sono rivelati attenti a non concedere gran spazio agli avversari: una squadra ben quadrata che ha gestito il gioco in maniera intelligente, contro un Liverpool che invano ha cercato di scardinare la difesa rivale. Al via è subito gran gioco in campo con gli inglesi che spingono in maniera molto aggressiva: al 3’ minuti è già prima occasione da gol con Salah che per un nulla viene respinto da Courtois. L’impeto dei padroni di casa pure pian piano si attenua e benché siano ancora i Reds i più aggressivi in campo, pure è Benzema a pungere colpendo il palo: nel finale del primo tempo gli uomini di Klopp ci riprovano, con Wijnaldum che al 42’ sfiora il vantaggio: la difesa del Real Madrid però regge. Dopo l’intervallo è ancora avvio a marca Reds: il Liverpool parte con slancio e impegna il numero 1 degli spagnoli in parate piuttosto spettacolari su Firmino. Arrivano poi i primi cambi dalla panchina, e sono sempre gli inglesi a pressare alto, mentre i Blancos resistono con fermezza. Negli ultimi minuti i Reds tentando il tutto per tutto, ma la difesa del Real madrid non cede di un millimetro: al triplice fischio finale è solo 0-0 tra Liverpool e Real Madrid, con i gli spagnoli che volano in semifinale di Champions league.

DIRETTA/ Liverpool Real Madrid (risultato finale 0-0) streaming: Real in semifinale

IL TABELLINO

LIVERPOOL-REAL MADRID 0-0

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (60′ Diogo Jota), Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner (60′ Thiago Alcantara); Salah, Firmino (82′ Shaqiri), Mané (82′ Oxlade-Chamberlain). All. Klopp

REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos (72′ Odriozola); Asensio (82′ Isco), Benzema, Vinicius (72′ Rodrygo). All. Zidane

DIRETTA/ Dortmund Manchester City (risultato finale 1-2) streaming: la chiude Foden

Ammonito: Casemiro, Robertson, Phillips

