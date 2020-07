Video/ Livorno Cremonese (1-2): highlights e gol. I labronici salutano la Serie B

Era solo questione di tempo, oggi è arrivata anche l’ufficialità con la certezza matematica: il Livorno retrocede in Serie C con cinque giornate d’anticipo, fatale per il labronici l’1-2 infertogli dalla Cremonese che può finalmente respirare grazie ai 6 punti ottenuti nelle ultime 2 gare giocate. Nel video con gli highlights e i gol relativi al match che si è disputato al Picchi per la 33^ giornata di Serie B si nota chiaramente come i padroni di casa abbiano smesso di credere da chissà quanto a una salvezza che era diventata un’utopia ancor prima dello stop imposto dall’emergenza Covid. I ragazzi di Filippini hanno comunque cercato di onorare l’impegno e di comportarsi da professionisti quali sono, anche se fin dal fischio d’inizio dell’arbitro Rapuano sono stati i grigiorossi di Bisoli a dirigere le danze, impiegando 35 minuti a sbloccare la contesa con l’incornata vincente di Ciofani. CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVORNO CREMONESE

VIDEO LIVORNO CREMONESE: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo è arrivata la reazione dei padroni di casa con il momentaneo pari di Coppola, uno dei tanti giovani gettati nella mischia dopo che il presidente Spinelli aveva rifiutato di allungare i contratti a 18 giocatori che hanno quindi fatto le valigie e abbandonato la nave prima che affondasse definitivamente. Gli ospiti non potevano di certo accontentarsi del pari per tenersi fuori dalla zona play-out e così hanno continuato ad attaccare fino al 92’, quando sull’ennesimo tentativo è toccato a Valzania dare il colpo di grazia ai toscani che salutano così la compagnia. Siamo convinti che già nella prossima stagione il Livorno tenterà nuovamente la scalata al torneo cadetto.



