Video/ Livorno Empoli (0-2): highlights gol. Decisivi Antonelli e La Mantia (Serie B)

Il video di Livorno Empoli ci racconta una gara che è stata in bilico almeno per un tempo. La squadra di casa arriva al match con la voglia di fare bella figura per salutare la Serie B, vista la retrocessione ormai da tempo matematica. Gli ospiti invece avevano bisogno di tre punti e un po’ di fortuna per agganciare il treno dei playoff. Fino alla fine della prima frazione di gioco sembra non essere giornata per i ragazzi di Pasquale Marino che sbagliano un numero incredibile di palle gol. Poi alla fine del primo tempo arriva l’imbucata coi tempi giusti di Antonelli che sblocca il match. Tutto viene poi chiuso nella ripresa quando La Mantia sigla il 2-0 e porta i suoi ai playoff. CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVORNO EMPOLI: GOL E HIGHLIGHTS

Video Livorno Empoli, le dichiarazioni

Alla fine di Livorno Empoli ha parlato il tecnico degli ospiti Pasquale Marino che si è conquistato la partecipazione ai playoff. Come riportato da TuttoMercatoWeb questi ha sottolineato: “Sono davvero contento, dovevamo vincere per cancellare l’ultima sconfitta. Ci servivano i tre punti per i playoff. La società e i tifosi lo meritano. Sono arrivato che eravamo ai playout e ora siamo qui. Volevamo giocare una grande partita e giocarci il tutto per tutto. Abbiamo avuto tante palle gol, poi siamo riusciti a buttarla dentro. La squadra ha reagito bene, voleva questo risultato e l’ha ottenuto. È davvero importante aver vinto senza aver rischiato molto. Ora daremo il tutto per tutto a Verona.

Il tabellino

Ecco il tabellino di Livorno Empoli:

Marcatori: 45′ Antonelli, 51′ La Mantia

Livorno (3-4-1-2): Neri; Marie-Sainte (75′ Ruggiero), Coppola, Boben; Morelli, Awua (88′ Fremura), Luci (75′ Bellandi), Seck; Nunziatini (52′ Trovato); Murilo, Pallecchi. All. Filippini.

Empoli (4-3-3): Brignoli; Gazzola (9′ Fiamozzi), Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Ricci, Henderson, Bandinelli (91′ Frattesi); Ciciretti, La Mantia (76′ Mancuso), Bajrami (91′ Moreo). All. Marino.

Arbitro: Minelli di Varese.

Ammoniti: 68′ Ricci (E), 81′ Awua (L), 94′ Coppola (L).



