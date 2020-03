Video/ Livorno Frosinone (2-2): highlights e gol. Un punto a testa al Picchi

Allo Stadio Armando Picchi le formazioni di Livorno e Frosinone si annullano a vicenda senza riuscire ad andare oltre un pareggio per 2 a 2. Come si vede nel video di Livorno Frosinone, nelle fasi iniziali del primo tempo, un po’ a sorpresa per quanto ammirato in avvio, sono i padroni di casa allenati da mister Breda a passare in vantaggio intorno al quarto d’ora grazie al colpo di testa di Ferrari, assistito da Marras. Gli ospiti del tecnico Nesta non demordono e riescono a ristabilire l’equilibrio al 31′ per merito del gol messo a segno da Citro, approfittando di un rimpallo favorevole, ma fallendo poi l’eventuale sorpasso al 41′ con la traversa colta da Rohden. Nel secondo tempo gli amaranto tornano avanti con Del Prato al 50′, aiutato dal suo compagno Agazzi e sfruttando un pallone perso malamente da Maiello. Il ritmo della partita non accenna a rallentare finchè ci pensa Dionisi a chiudere definitivamente i conti al 69′ trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di Seck fischiato ai danni di Novakovich. Le due squadre provano infine ad acciuffare il successo da qui al triplice fischio dell’arbitro sebbene non riescano più a modificare il punteggio. Il punto conquistato in questo ventisettesimo turno di campionato permette rispettivamente al Livorno di salire a quota 18 nella classifica della Serie B mentre il Frosinone si porta a 47 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata decisamente equilibrata soprattutto per quanto concerne la fase offensiva. Le due compagini hanno infatti totalizzato entrambe 5 conclusioni nello specchio della porta ciascuna, 8 a 7 per il Livorno invece nei tiri totali e 3 parate a testa per i due portieri. Il Frosinone ha comunque saputo conquistare più calci d’angolo, 5 a 4, ed ha registrato un numero maggiore di attacchi, 108 a 106 dei quali 60 a 52 quelli pericolosi. I ciociari hanno pure giocato un numero superiore di palloni, come suggerito dal 611 a 433 nei passaggi totali, ed hanno effettuato più contrasti, 18 a 16. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Livorno è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 12 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Daniele Minelli, proveniente dalla sezione di Varese, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Marras, Agazzi ed Awua da un lato, Krajnc e Novakovich dall’altro.

IL TABELLINO

Livorno-Frosinone 2 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 15′ Ferrari(L); 31′ Citro(F); 50′ Del Prato(L); 68′ RIG. Dionisi(F).

Assist: 15′ Marras(L); 50′ Agazzi(L).

LIVORNO (3-4-2-1) – Plizzari; Di Gennaro, Silvestre, Bogdan; Del Prato, Agazzi, Awua, Porcino(46′ Seck); Marras(83′ Brignola), Marsura; Ferrari(82′ Braken). All.: Breda.

FROSINONE (3-5-2) – Bardi; Brighenti, Ariaudo, Kranic; Zampano, Rohden, Maiello(63′ Dionisi), Haas(66′ Vitale), D’Elia; Citro, Novakovich(84′ Paganini). All.: Nesta.

Arbitro: Daniele Minelli (Varese).

Ammoniti: 37′ Marras(L); 45’+2′ Novakovich(F); 76′ Agazzi(L); 77′ Krajnc(F); 83′ Awua(L).

