Video/ Livorno Giana Erminio (3-0): highlights e gol. Murilo chiude il match all’85’

VIDEO LIVORNO GIANA ERMINIO (3-0) : LA SINTESI

Allo Stadio Armando Picchi il Livorno supera la Giana Erminio per 3 a 0. Nelle fasi iniziali del primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Albè tentano di avanzare pericolosamente in zona offensiva cercando di prendere subito in mano il controllo delle operazioni ma i lombardi mancano di precisione. I padroni di casa guidati da mister Dal Canto non si fanno intimorire e provano a reagire andando alla conclusione di testa con Braken all’8′, sebbene il portiere Acerbis ne controlli facilmente il tiro. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancazzurri confermano quanto di buono fatto in apertura fallendo un’occasione importante intorno al 22′, quando il tiro di Ferrario è finito fuori dallo specchio della porta avversaria dopo che Stancampiano aveva respinto in qualche modo il traversone di De Maria. Gli amaranto rimangono compatti concedendo poco o nulla alla Giana ed i loro sforzi vengono premiati verso il 39′ grazie alla rete del vantaggio messa a segno da Haoudi, su assist di Parisi a completare l’azione partita da Pallecchi. Un po’ colti di sorpresa, gli ospiti chiudono in attacco con scarso successo.

LIVORNO GIANA ERMINIO: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo sono proprio i biancazzurri a partire fortissimo con due opportunità interessanti non capitalizzate da Perna al 47′ e da Ferrario al 49′, oltre ad avere protestato per un presunto calcio di rigore non concesso al 48′ a causa di un contatto in area tra Di Gennaro ed il neo entrato Ruocco. I toscani perdono per infortunio Pallecchi, rimpiazzato da Morelli al 56′, ma vanno comunque in cerca del raddoppio con caparbietà e riescono infatti a trovarlo al 60′ per merito di Haoudi, autore dunque di una doppietta personale, ripetendosi in maniera analoga a quanto ammirato in precedenza sempre con l’aiuto di Parisi. Nell’ultima parte dell’incontro i lombardi faticano a reagire e le loro speranze di rimonta acciuffando quantomeno un pareggio vengono spente dal tris firmato dal subentrato Murilo all’85’ su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano fischiato nei confronti di Zugaro. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maria Marotta, proveniente dalla sezione di Sapri, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Gemignani ed Agazzi da un lato, Finardi e Zugaro dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa decima giornata di campionato permettono al Livorno di salire a quota 13 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Giana Erminio non si muove, rimanendo ferma con i suoi 7 punti.

IL TABELLINO

Livorno-Giana Erminio 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 39′, 60′ Haoudi(L); 85′ RIG. Murilo(L).

LIVORNO (4-2-3-1) – Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Deverlan Gemignani; Agazzi, Haoudi; Pallecchi, Mazzeo, Marsura; Braken. A disp.: Romboli, Fremura, Morelli, Marie Sainte, Sosa, Caia, Porcino, Pecchia, Canessa, Murilo. All.: Dal Canto.

GIANA ERMINIO (3-5-2) – Acerbis; Bonalumi, Perico, Marcandalli; De Maria, Finardi, Greselin, Capano, Zugaro; Perna, Ferrario. A disp.: Zanellati, D’Aniello, Rossini, Barazzetta, Marchetti, D’Ausilio, Corti, Ruocco, Di Maria. All.: Albè.

Arbitro: Maria Marotta (sezione di Sapri).

Ammoniti: 51′ Gemignani(L); 51′ Finardi(G); 78′ Agazzi(L); 90’+4′ Zugaro(G).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LIVORNO GIANA ERMINIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA