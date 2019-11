Video/ Livorno Juve Stabia (2-1): highlights e gol. Marras chiude il match al 95′

Si è chiuso col successo casalingo degli amaranto il match contro le vespe nella 11^ giornata di serie B: come si vede nel video di Livorno Juve Stabia, ai toscani sono quindi andati i tre punti in palio, sufficienti per effettuare almeno il sorpasso proprio sui campani nella classifica della cadetteria. Va poi detto che abbiamo assistito ieri a un match molto interessante già dal via: nella prima frazione infatti sono mancati i gol ma non le occasioni e i brillanti attacchi da parte dio entrambe le formazioni. E’ però nella ripresa che questo spettacolo si concretizza di fronte al numero 1 avversario. Al via del secondo tempo è poi l’autogol di Zima a vivacizzare la sfida: al 46’ dunque le vespe vedono il vantaggio di fatto regalato. La reazione degli amaranto è però immediata: al 58’ è Agazzi a forare lo specchio degli avversari: quando poi il match pareva indirizzato verso il pareggio, con un ultimo guizzo al 95’ il Livorno chiude l’incontro con una magia di Maras. CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVORNO JUVE STABIA

VIDEO LIVORNO JUVE STABIA: IL TABELLINO

Livorno-Juve Stabia 2-1 (0-0 pt)

Reti: 50’ aut. Zima (J), 58’ Agazzi (L), 95’ Marras (L)

LIVORNO (3-4-2-1): Zima; Di Gennaro (46’ Braken), Gonnelli, Boben; Del Prato, Agazzi, Luci (78’ Viviani), Porcino; Marsura, Marras; Raicevic. All: Breda

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Fazio (70’ Vitiello), Tonucci, Troest, Ricci; Calo, Calvano (65’ Addae); Canotto, Carlini, Melara (58’ Elia); Forte. All: Caserta

Ammoniti: Calo, Carlini e Troest (J), Luci (L), Gonnelli (L)



© RIPRODUZIONE RISERVATA