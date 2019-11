Video/ Livorno Trapani (1-2): highlights e gol. Decisiva doppietta di Pettinari!

Allo Stadio Armando Picchi il Trapani supera in trasferta il Livorno per 2 a 1. Come si vede nel video di Livorno Trapani, nel primo tempo la partita entra nel vivo soltanto dopo la mezz’ora, quando gli ospiti, già protagonisti anche in precedenza, segnano la rete del vantaggio al 35′ grazie a Pettinari, bravo a capitalizzare l’assist da parte di Luperini. Lo stesso Pettinari sigla poi la doppietta personale che vale il raddoppio per i campani a ridosso dell’intervallo, precisamente al 45′. Nel secondo tempo i padroni di casa abbozzano una reazione tramite l’ingresso di Mazzeo, senza però andare oltre al gol messo a segno proprio dallo stesso neo entrato Mazzeo al 48′. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa tredicesimo turno del campionato cadetto permettono al Trapani di salire a quota 10 nella classifica di Serie B, agganciando proprio i diretti rivali di giornata del Livorno, rimasti appunto fermi a quota 10 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia molto combattuta, come si può evincere anche da quanto sancito dal risultato finale. In fase offensiva i padroni di casa spiccano infatti in quanto a conclusioni totali, 17 a 10, ma entrambe le compagini hanno collezionato 6 tiri nello specchio della porta a testa, a cui si aggiunge pure il 4 a 5 nelle parate. Nonostante gli amaranto abbiano fatto registrare un numero di gran lunga superiore rispetto ai granata per quanto concerne i passaggi complessivi, 653 a 254, non va nemmeno dimenticato il 10 a 36 nei contrasti e, dei 123 a 75 attacchi, 74 a 31 sono stati quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Trapani è stata la squadra più fallosa a causa del 18 a 16 nel computo dei falli e l’arbitro Eugenio Abbattista, della sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Marras e Boben da un lato, Scognamillo, Aloi e Carnesecchi dall’altro.

IL TABELLINO

Livorno-Trapani 1-2 (p.t. 0-2)

Reti: 35′, 45′ Pettinari(T); 48′ Mazzeo(L).

Assist: 35′ Luperini(T); 48′ Raicevic(L).

LIVORNO – Zima; Del Prato, Gonnelli, Boben, Porcino; Agazzi, Luci(85′ Rizzo L.), Viviani(46′ Mazzeo); Marras, Raicevic(78′ Pallecchi), Marsura. All.: Breda.

TRAPANI – Carnesecchi; Candela, Scognamillo(79′ Minelli), Fornasier, Del Prete; Moscati, Taugourdeau, Luperini; Biabiany(57′ Colpani), Evacuo(62′ Aloi), Pettinari. All.: Baldini.

Arbitro: Eugenio Abbattista (Molfetta).

Ammoniti: 63′ Marras(L); 65′ Scognamillo(T); 87′ Aloi(T); 89′ Carnesecchi(T); 90’+3′ Boben(L).

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVORNO TRAPANI, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA