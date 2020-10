Video/ Lokomotiv Mosca Bayern (1-2) highlights e gol: campioni ok con Kimmich

Il Bayern Monaco rispetta il pronostico e supera la Lokomotiv Mosca a domicilio grazie alle reti siglate da Goretzka e Kimmich nel secondo turno di Champions League. Miranchuk ha illuso i padroni di casa. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. Calcia Goretzka da ottima posizione, la difesa dei padroni di casa devia la sfera. Lewandowski! Il Bayern Monaco ad un passo dal vantaggio. Il centravanti colpisce la sfera che termina fuori di pochissimo. Goretzka! La sblocca il Bayern Monaco! Tolisso serve per Pavard, bel cross dell’esterno sfruttato alla grande dal compagno di squadra. Di testa non ha lasciato scampo a Guilherme. Pavard pesca Coman da solo in area, la sfera termina la corsa contro il palo. Neuer chiude tempestivamente Ze Luis che si stava involando da solo in area. Goretzka da fuori area non trova la porta. Krychowiak ci prova da fuori area ma non inquadra la porta. Pavard ci prova da fuori area, il portiere avversario blocca facilmente. Tiro di Kulikov, Neuer para senza problemi. La prima frazione tra Lokomotiv Mosca e Bayern Monaco termina con i tedeschi avanti.

VIDEO LOKOMOTIV MOSCA BAYERN: IL SECONDO TEMPO

Nella Lokomotiv Mosca esce Corluka ed entra Rajkovic. Nel Bayern Monaco escono Muller e Goretzka per Gnabry e Javi Martinez. Colossale occasione per Kimmich che da dentro l’area spreca la rete del due a zero. Fallo in area su Lewandowski e calcio di rigore per il Bayern Monaco. Il fallo è stato commesso da Murillo. Il Var cancella la decisione, niente rigore. Kimmich per Coman che spreca malamente. Miranchuk! Pareggia a sorpresa la Lokomotiv Mosca! Ze Luis serve il compagno di squadra che la piazza nell’angolino. Kimmich! Il Bayern Monaco trova il nuovo vantaggio! Javi Martinez serve il compagno di squadra che dalla distanza non lascia scampo al portiere avversario. Termina la gara con il Bayern Monaco che supera a domicilio la Lokomotiv Mosca.

