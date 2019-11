Video/ Lokomotiv Mosca Juventus (1-2): highlights e gol, Douglas Costa risolve al 93′

Ecco il video di Lokomotiv Mosca Juventus, partita giocata per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League e vinta dai bianconeri in maniera incredibile. La Juventus approda agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo grazie alla vittoria sulla Lokomotiv Mosca firmata da Aaron Ramsey e Douglas Costa nel finale. La compagine russa l’aveva ripresa con Aleksey Miranchuk. Al terzo minuto calcio di punizione di Cristiano Ronaldo che passa sotto le gambe di Guilherme e termina in rete. Sulla punizione c’è però il tocco decisivo di Ramsey, quindi la rete è del gallese. La Lokomotiv Mosca non ci sta e la riprende con Miranchuk. Rybus con il mancino serve in area per Miranchuk che anticipa Bonucci e gira di testa. La palla finisce sul legno alla sinistra di Szczesny, Miranchuk ritorna di gran carriera e ribadisce in gol. Rabiot serve Ronaldo che per un soffio non trova la porta. Mirachuk ci riprova di testa, la conclusione non inquadra lo specchio. Grandissima conclusione di Higuain su assist di Khedira, miracolo di Guilherme. Ancora Higuin da fuori area, blocca l’estremo difensore avversario. La prima frazione termina in parità.

VIDEO LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa punizione per i bianconeri, sulla sfera Ronaldo che non sorprende il portiere avversario. Joao Mario per Barinov, conclusione che non inquadra la porta. Grandissima occasione per Ronaldo, tiro a botta sicura e risposta superba di Guilherme. Bella azione di Miranchuk che calcia ma trova la facile parata dell’estremo difensore polacco. Grandissima parata di Szczesny sul destro di Krychowiak, respinta a botta sicura di Joao Mario: Bonucci sulla linea evita il gol. Krychowiak ci prova da fuori area, sfera che termina oltre la traversa. Quando la gara sembra destinata al pareggio arriva il lampo di Douglas Costa. Grandissima azione del brasiliano che dopo il passaggio di Higuain fredda Guilherme regalando gli ottavi anticipati alla compagine guidata da Sarri.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA