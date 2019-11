Video/ Lokomotiv Mosca Leverkusen (0-2): highlights e gol, speranza tedesca

Andiamo a vedere nel video di Lokomotiv Mosca Bayer Leverkusen come sono andate le cose nella quinta giornata del gruppo D di Champions League: vittoria esterna per i tedeschi che in questo modo si prendono almeno la retrocessione in Europa League, con un 2-0 che ribalta in loro favore la differenza reti nel doppio confronto. Seconda affermazione consecutiva per la squadra di Peter Bosz – quarto ko in fila per i russi, aritmeticamente eliminati – e soprattutto il Bayer Leverkusen potrà ora sperare negli ottavi: dovranno sperare che l’Atletico Madrid non batta la Lokomotiv Mosca, in caso di sconfitta interna degli spagnoli basterà anche il pareggio casalingo contro la Juventus. La partita si è messa in discesa dopo 11 minuti, quando Rifat Zhemaletdinov ha infilato la sua porta; all’inizio del secondo tempo il Bayer Leverkusen ha congelato il risultato con il bel raddoppio di Sven Bender. Ai russi sarebbe bastato almeno un gol per sperare di continuare a correre per l’Europa League (all’andata era finita 2-3 alla BayArena), ma il Leverkusen ha chiuso ogni spazio e così si è andata a prendere una vittoria che potrebbe significare molto più di semplici tre punti nel gruppo D di Champions League.

VIDEO LOKOMOTIV MOSCA BAYER LEVERKUSEN: LE STATISTICHE

Il video di Lokomotiv Mosca Bayer Leverkusen ci dice di una partita che i tedeschi hanno vinto in maniera cinica: gli ospiti hanno tirato 7 volte verso la porta avversaria trovando due gol, entrambe le squadre hanno centrato lo specchio in 5 occasioni ma i russi si sono scontrati con il portiere finlandese Hradecky. Il Leverkusen ha calciato un angolo in più (5 contro 4) e, come succede spesso (in Bundesliga anche con numeri dominanti) ha controllato il pallone per la maggior parte del tempo (qui il 55% della partita) non facendo benissimo nella percentuale dei passaggi positivi che è arrivata al 79% (la Lokomotiv ha avuto il 77%). I tedeschi hanno recuperato 54 palloni, dovendo liberare l’area di rigore in 7 occasioni; è successo 13 volte ai padroni di casa che hanno anche commesso più falli (21) in una partita nella quale l’arbitro ha dovuto fischiare ben 39 irregolarità; alla fine i giocatori della Lokomotiv Mosca hanno ricevuto quattro ammonizioni, soltanto una per il Bayer Leverkusen che finalmente, dopo tre sconfitte consecutive all’inizio del girone, ha iniziato a carburare anche in ambito europeo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LOKOMOTIV MOSCA BAYER LEVERKUSEN, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA