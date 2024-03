Video/ Lucchese Cesena (0-1) gol e highlights: Berti lancia i bianconeri verso la Serie B (Serie C, 24 marzo)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE CESENA (0-1): LA PARTITA

Continua implacabile la marcia del Cesena grazie allo 0-1 rifilato in trasferta alla Lucchese: i romagnoli non brillano per almeno metà gara ma alla compagine di Domenico Toscano basta il lampo di Berti a metà ripresa per avere ragione dei rossoneri in una trasferta insidiosa e conquistare altri tre punti che avvicinano così alla matematica promozione in Serie B. Nel match dello stadio “Porta Elisa”, infatti, i toscani di Giorgio Gorgone si dimostrano all’altezza della capolista e nei primi 45′ hanno delle ottime chance, come pure i romagnoli, per passare in vantaggio (pericoloso soprattutto Yeboah, ottima chance invece per Prestia tra le fila ospiti.

Video/ Arezzo Fermana (2-0) gol e highlights: gol di Catanese e Gucci, marcia da play-off (Serie C, 24 marzo)

Nella ripresa il leitmotiv è lo stesso, poi una ghiotta occasione per Rizzo Pinna porta Toscano a operare due cambi: la gara svolta e sale in cattedra Berti che, dopo un’ottima occasione al 60′, al minuto 66 buca Chiorra con un bel tiro che vale lo 0-1. Sarà il gol-partita: nell’ultima frazione di gara i toscani sono purevolenterosi ma prestano il fianco al possibile raddoppio degli avversari che tuttavia non arriva. Giusto così: il Cesena vince tutto sommato con merito contro una Lucchese punita da un episodio e vola a quota 83 punti, tornando a +11 sulla Torres seconda e intravedendo la promozione in B a cinque turni dalla fine; battuta d’arresto per i rossoneri che restano a 40 punti, a metà strada tra sogno play-off e (un improbabile) bagarre dei play-out.

Video/ Brindisi Taranto (0-2) gol e highlights: Zonta e Bifulco decidono il derby (24 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE CESENA (0-1): IL TABELLINO

LUCCHESE: Chiorra, Tiritiello, Rizzo Pinna, Tumbarello, Disanto, Quirini (24′ st Astrologo), Benassai, Gucher, Cangianiello (34′ st Guadagni), Yeboah, Sabbione (42′ st Magnaghi). A disposizione: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Fedato, Djibril, Russo, De Maria, Leone. Allenatore: Giorgio Gorgone.

CESENA: Pisseri, Varone (9′ st Hraiech), Donnarumma, Shpendi, Kargbo (9′ st Corazza), Berti, (36′ st Chiarello) Adamo (13′ st Cioffi), Prestia, Silvestri, Francesconi, Pieraccini (36′ st Pierozzi). A disposizione: Chiarello, Coccolo, De Rose, Pierozzi, David, Klinsmann, Giovannini, Campedelli, Siano, Tampieri. Allenatore: Domenico Toscano.

Video/ Audace Cerignola Potenza (2-1) gol e highlights: rete di Vuthaj nel recupero! (Serie C, 24 marzo 2024)

Ammoniti: Varone (C), Tiritiello (L), Astrologo (L), Shpendi (C), Guadagni (L).

Reti: 21′ st Berti (C).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE CESENA













© RIPRODUZIONE RISERVATA