Video/ Lucchese Cesena (1-0) gol ed highlights: Franco affonda Toscano!

Video Lucchese Cesena che racconta la partita giocata e vinta dalla formazione toscana a discapito della compagine romagnolo. Passo falso per il tecnico del Cesena Mimmo Toscano che spreca una colossale occasione di passare nel treno delle avversarie che comandano la classifica perdendo contro la Lucchese. Primo tempo che non evidenzia molte azioni di gioco con Bianchimano, della Lucchese, che prima non è freddo sotto porta contro il portiere e poi becca il palo sempre dopo una situazione a tu per tu con l’estremo difensore cesenate. Il più attivo del Cesena è Adamo che cerca la sua solite giocata tecnica.

DIRETTA/ Recanatese Reggiana (risultato finale 0-1): i cambi sorridono a mister Diana

CLICCA QUI PER IL VIDEO LUCCHESE CESENA: GOL ED HIGHLIGHTS

Secondo tempo che si apre con il cambio di Benassai, unico ammonito del primo tempo. Cesena che non riesce ad imporre il proprio gioco e De Rose cerca in profondità i compagni senza trovarli. Calcio d’angolo Lucchese ben battuto da Rizzo Pinna e deviazione vincente di Franco. Gol dell’ex per il centrocampista che sblocca la gara per i suoi e da un dispiaciare ai suoi ex tifosi. Cesena che prova con i cambi a cambiare le sorti della partita ma la Lucchese si chiude bene nel finale di partita non concedendo nulla alla formazione di Toscano che esce molto delusa dal match successivamente al triplice fischio del direttore di gara.

DIRETTA/ Siena Fermana (risultato finale 2-3): vittoria incredibile degli ospiti!

VIDEO LUCCHESE CESENA: IL TABELLINO

LUCCHESE: Alagna M., Benassai F. (dal 1′ st Bachini M.), Bianchimano A. (dal 29′ st Romero N.), Cucchietti T. (Portiere), D’Alena A., Franco D., Quirini E., Rizzo Pinna A. (dal 42′ st Merletti T.), Semprini M. (dal 29′ st Ravasio M.), Tiritiello A., Visconti E. (dal 43′ st Mastalli A.). A disposizione: Bachini M., Bruzzaniti G., Catania G., D’Ancona E., Ferro L., Galletti R. (Portiere), Maddaloni R. D., Mastalli A., Merletti T., Ravasio M., Romero N.

CESENA: Adamo E., Bianchi N., Calderoni M. (dal 11′ st Albertini A.), Celiento D. (dal 38′ st Zecca G.), Corazza S., De Rose F. (dal 39′ st Bumbu J.), Hraiech S. (dal 20′ st Chiarello R.), Kontek I., Mercadante M., Shpendi C. (dal 20′ st Ferrante A.), Tozzo A. (Portiere). A disposizione: Albertini A., Brambilla A., Bumbu J., Chiarello R., Coccolo L., Ferrante A., Francesconi M., Lepri T., Lewis L. (Portiere), Minelli S. (Portiere), Pieraccini S., Zecca G.

DIRETTA/ San Donato Montevarchi (risultato finale 3-1): sorridono i chiantigiani

Reti: al 14′ st Franco D. (Lucchese) .

Ammonizioni: al 18′ pt Benassai F. (Lucchese), al 28′ st D’Alena A. (Lucchese) al 31′ st Bianchi N. (Cesena), al 45’+1 st Albertini A. (Cesena).

Espulsioni: al 45’+2 st Albertini A. (Cesena).











© RIPRODUZIONE RISERVATA