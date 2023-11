Video/ Lucchese Entella (1-0) gol e highlights: decide Russo nel finale! (Serie C, 13 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE ENTELLA: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa la Lucchese supera in extemis la Virtus Entella per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Gallo tentano di prendere il controllo delle operazioni affacciandosi subito in zona offensiva con un tiro di Santini deviato in corner al 4′. I minuti scorrono sul cronometro e la sfida pare tardare ad entrare nel vivo sebbene i padroni di casa si propongano in avanti verso il 42′ con una conclusione di Rizzo Pinna, liberato da una giocata di Magnaghi, respinta dalla retroguardia avversaria.

Nel secondo tempo la sfida non decolla ed i liguri calciano ampiamente fuori bersaglio al 55′ con una punizione battuta da Lipani. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoneri riescono a spezzare l’equilibrio all’88’ passando in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Russo, raccogliendo la sfera ribattuta da De Lucia sul tentativo di De Maria. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Edoardo Gianquinto, proveniente dalla sezione di Parma, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Benassai, Cangianiello e Russo da un lato, Santini, Lipani e Di Mario dall’altro.

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono alla Lucchese di salire a quota 16 nella classifica del girone B della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata della Virtus Entella, rimasti appunto fermi a 14 punti.

Lucchese-Virtus Entella 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 88′ Russo(L).

LUCCHESE (4-2-3-1) – Chiorra; Alagna, Benassai, Tiritiello, De Maria; Tumbarello, Gucher; Cangianiello, Russo, Rizzo Pinna; Magnaghi. A disp.: Coletta, Berti, Perotta, Toma, Romero, Sueva, Berti, Quirini, Djibril, Sabbione, Yeboah, Merletti, Guadagni. All.: Gorgone.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2) – De Lucia; Manzi, Konteh, Bonini; Parodi, Lipani, Petermann, Di Mario; Mosti; Zamparo, Santini. A disp.: Paroni, Syalis, Cecchini, Tomaselli, Meazzi, Disanto, Clemenza, Zappella, Faggioli, Sadiki, Reali, Banfi, Lancini. All.: Gallo.

Arbitro: Edoardo Gianquinto (sezione di Parma).

Ammoniti: 44′ Santini(E); 45’+ Benassai(L); 48′ Lipani(E); 61′ Cangianiello(L); 80′ Di Mario(E); 89′ Russo(L).

