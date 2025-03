VIDEO LUCCHESE ENTELLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa la Virtus Entella evita la sconfitta pareggiando per 2 a 2 in trasferta contro la Lucchese. Nel primo tempo le Pantere partono in maniera aggressiva ed il loro atteggiamento viene premiato subito in avvio dal gol del vantaggio trovato da Ballarini, lesto nell’approfittare dell’errore commesso da Di Mario che aveva appunto rischiato l’autorete forzando il suo portiere Del Frate ad intervenire, verso il 18′.

Video Campobasso Ascoli (2-0)/ Gol e highlights: succede tutto nei secondi 45' (Serie C, 11 marzo 2025)

I toscani cavalcano l’onda dell’entusiasmo e vivono un momento favorevole sebbene manchino la chance per raddoppiare con Magnaghi al 29′ ma si salvano invece al 29′ sullo sfortunato palo centrato da Franzoni. Nel secondo tempo i Diavoli Neri ricominciano la gara con lo spirito giusto e siglano così il gol del pareggio per merito di Boccadamo, pure lui insaccando un pallone di Karic respinto dalla difesa toscana, al 56′.

Video Vis Pesaro Gubbio (1-1)/ Gol e highlights: Nicastro replica a Corsinelli! (Serie C, 11 marzo 2025)

Nel finale i rossoneri si riportano avanti al 79′ con la rete di Fedato, su passaggio di Selvini, ma Marconi nel recupero al 90’+4′ ripristina l’equilibrio una volta per tutte su assist di Casarotto. Un solo punto dunque va a ciascuna delle due compagini impegnate a Lucca con la Lucchese che raggiunge così quota 26 e la Virtus Entella si migliora toccando i 67 punti nella classifica del girone B della Serie C stagione 2024/2025.

VIDEO LUCCHESE ENTELLA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS