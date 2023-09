Video/ Lucchese Gubbio (0-0) gol e highlights: reti bianche al Porta Elisa (19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE GUBBIO: A RETI BIANCHE!

Lucchese e Gubbio prova a superarsi ma il gol non arriva, il match termina sullo zero a zero. Spina entra in area, provvidenziale l’intervento di De Maria. Di Massimo ci prova su punizione ma prende la barriera. Portanova recupera palla a centrocampo e si invola verso l’area avversaria, lo chiude con un fallo un avversario. Rizzo Pinna inventa di tacco per De Maria che di testa serve Guadagni, Chierico salva sulla linea. Lucchese che continua ad attaccare e rendersi pericolosa. Spina per Di Massimo, cross sbagliato. Montevago ci prova in rovesciata, Chiorra para senza problemi. Gucher ci prova al volo da fuori area, palla che non esce di molto. Di Massimo parte in contropiede ed entra in area, si chiude la difesa avversaria. Termina la prima frazione.

DIRETTA/ Lucchese Gubbio (risultato finale 0-0): reti bianche al Porta Elisa (Serie C, 19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE GUBBIO, IL SECONDO TEMPO

Spina calcia dalla distanza ma non trova la porta. Gucher controlla la sfera in area e calcia, sfera fuori davvero di poco. Guadagni calcia al volo, Vettorel c’è. Magnaghi corre verso Vettorel, Pirrello lo chiude con un grande intervento. De Maria crossa male per Magnaghi che era tutto solo in area. Dieci minuti alla fine, siamo sempre sullo zero a zero. Occasione per Fedato che calcia forte ma non trova lo specchio! Termina a reti bianche il match.

DIRETTA/ Gubbio Fermana (risultato finale 0-0): pari senza reti! Un punto a testa

VIDEO GOL LUCCHESE GUBBIO, IL TABELLINO

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria (st 25’ Fedato); Gucher, Tumbarello (st 30’ Djibril); Guadagni, Rizzo Pinna (st 13’ Cangianiello), Visconti; Magnaghi (st 25’ Romero). All. Gorgone. A disp. Coletta, Alagna, Sueva, Berti, Russo, Sabbione, Merletti, Yeboah.

GUBBIO (3-4-2-1): Vettorel; Pirrello, Signorini, Portanova; Morelli (st 22’ Corsinelli), Rosaia, Chierico (st 13’ Casolari), Mercadante (st 24’ Dimarco); Spina (st 22’ Bulevardi), Di Massimo; Montevago (st 24’ Galeandro). All. Braglia. A disp. Greco, Tozzuolo, Mercati, Guerrini, Frey, Di Gianni.

Diretta/ Recanatese Lucchese (risultato finale 1-3): la chiude Tumbarello! (Serie C, 16 settembre 2023)

ARBITRO: Vergaro di Bari (Chiavaroli-Merciari)

NOTE: corner 7-5; ammoniti: Spina, Signorini, Portanova, Tumbarello; recupero: pt

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE GUBBIO













© RIPRODUZIONE RISERVATA