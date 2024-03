Video/ Lucchese Olbia (1-0) gol e highlights: Disanto decide la sfida del Porta Elisa (10 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE OLBIA (1-0): LA PARTITA

La Lucchese batte di misura l’Olbia che resta in penultima posizione in graduatoria. I toscani iniziano la gara attaccando subito a testa bassa. Rizzo Pinna ci prova dal limite, Rinaldi blocca senza problemi. Visconti deve abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco, al suo posto c’è Astrologo. Cangianiello serve Rizzo Pinna che entra in area, palla per Disanto che sigla al volo. Tiritiello ci prova di testa, palla fuori di poco.

L’Olbia prova a riprenderla ma non riesce a pungere. Yeboah entra in area, lo chiude bene Arboleda. Sabbione in mezzo, Rinaldi la blocca. Ragatzu in area per Nanni che da ottima posizione la mette alta. Yeboah in mezzo per Disanto che non ci arriva per un soffio. Dessena calcia da fuori area, respinge la minaccia Chiorra.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE OLBIA (1-0): IL TABELLINO

LUCCHESE: Chiorra N. (Portiere), Tiritiello A., Sabbione A. (dal 34′ st Djibril M.), Benassai F., De Maria V., Gucher R., Cangianiello S., Disanto F. (dal 33′ st Russo F.), Rizzo Pinna A. (dal 22′ st Alagna M.), Visconti E. (dal 33′ pt Astrologo A.), Yeboah P.. A disposizione: Berti F. (Portiere), Coletta J. (Portiere), Fedato F., Guadagni G., Leone M., Magnaghi S., Perotta N., Toma R.

OLBIA: Rinaldi F. (Portiere), Bellodi G., Motolese M., Palomba L., Montebugnoli M., La Rosa L., Biancu R. (dal 20′ st Nanni N.), Zanchetta F. (dal 45’+1 pt Dessena D.), Arboleda C., Ragatzu D. (dal 37′ st Gennari M.), Bianchimano A. (dal 38′ st Scapin T.). A disposizione: Fabbri F., Guidotti S., Incerti D. F., Mameli A., Scaringi M., Schiavone A., van der Want M. (Portiere), Zallu F.

Reti: al 38′ pt Disanto F. (Lucchese) .

Ammonizioni: al 25′ st Tiritiello A. (Lucchese), al 29′ st De Maria V. (Lucchese), al 45’+2 st Russo F. (Lucchese), al 45’+4 st Yeboah P. (Lucchese) al 44′ pt Bellodi G. (Olbia).

