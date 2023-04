Video/ Lucchese Olbia (2-0) gol e highlights: Ragatzu non segna ma è capocannoniere

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE OLBIA: TOSCANI AI PLAYOFF

I risultati della 38^ giornata di Serie C premiano la Lucchese che chiude la regular season all’ottavo posto in classifica battendo per 2 a 0 l’Olbia già matematicamente salvo che non aveva più nulla da chiedere a questo campionato. Nel primo turno della fase a gironi dei play-off le pantere di Maraia affronteranno l’Ancona che in virtù del miglior piazzamento avrà a disposizione due risultati su tre, ma in una gara secca da 90 minuti tutto può succedere e nell’arco della stagione la compagine toscana ha dimostrato di poter dare fastidio a chiunque.

I galluresi possono considerarsi già in vacanza, una volta evitati i play-out la formazione allenata da Occhiuzzi ha giustamente tirato i remi in barca, “regalando” inoltre alla Reggiana i tre punti che le servivano per festeggiare l’aritmetica promozione in Serie B. L’unico che aveva ancora un po’ di stimoli era sicuramente il bomber Ragatzu che doveva laurearsi capocannoniere del girone B. Obiettivo raggiunto sebbene l’attaccante sardo non sia riuscito a trovare la via del gol al Porta Elisa, vincendo comunque la sfida con Corazza, rimasto anche lui a bocca asciutta dopo essersi fatto espellere per una manata rifilata a un avversario.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE OLBIA 2-0, LA CRONACA

Con un gol per tempo la Lucchese archivia la pratica: grande protagonista del match Ravasio, autore di una doppietta, che piega la resistenza dell’Olbia regalando ai suoi tifosi l’ultima gioia prima degli spareggi. Un notevole contributo alla causa delle pantere lo dà anche il portiere Coletta che impedisce a Ragatzu di pareggiare i conti in almeno un paio di occasioni, mantenendo la porta inviolata fino al triplice fischio. I padroni di casa usano l’arma del contropiede per far nuovamente male agli avversari, Di Quinzio poco prima dell’intervallo ci va vicino ma il pallone non entra per questione di centimetri. Nella ripresa si porta in avanti anche Tiritiello che si improvvisa attaccante ma nel tentativo di sfondare commette fallo e a quel punto il mister gli ordina di arretrare e di non prendere più simili iniziative, visto che a buttarla dentro devono pensarci i centravanti di ruolo. Dopo aver messo la gara in discesa, Maraia getta nella mischia Romero che sfiora il tris a una decina di minuti dal novantesimo, ma l’emozione gioca un brutto scherzo al numero 9 che sbaglia un rigore in movimento graziando van der Want che ormai era completamente fuori causa. Dall’altra parte del campo Nanni non riesce ad accorciare le distanze e a rimettere in discussione il risultato.

VIDEO LUCCHESE OLBIA, IL TABELLINO

LUCCHESE-OLBIA 2-0 (1-0)

LUCCHESE (4-4-2): Coletta (90’ Galletti); Quirini (81’ Merletti), Tiritiello, Bachini, Alagna; Bruzzaniti (90’ D’Ancona), Di Quinzio, D’Alena, Visconti; Panico (81’ Ferro), Ravasio (76’ Romero). All. Ivan Maraia.

OLBIA (3-4-3): van der Want; Ramos Borges (65’ Boganini), Bellodi, Brignani (46’ Fabbri); Arboleda, Dessena (73’ Sanna), Occhioni (46’ Zanchetta), Sperotto (46’ Secci); Biancu, Nanni, Ragatzu. All. Roberto Occhiuzzi.

ARBITRO: Gabriele Restaldo (Sez. di Ivrea).

AMMONITI: 43’ Panico (L), 44’ Dessena (O), 54’ Zanchetta (O), 84’ Ragatzu (O), 85’ Bellodi (O).

RECUPERO: 1’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 14’ e 76’ Ravasio (L).

