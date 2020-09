Video/ Lucchese Pergolettese (3-3) highlights e gol: emozioni a grappoli (Serie C)

Bellissima gara tra Lucchese e Pergolettese con le due compagini che si dividono la posta in palio. Termina tre a tre il match grazie alle reti siglate da Andreoli, doppietta di Morello, per gli ospiti e Bianchi, Cruciani e Bitep per la compagine toscana.Ghiotta occasione per Bortoluz che non trova la porta. Andreoli. La sbloccano i padroni di casa. Il calciatore ha calciato da fuori area con Coletta che non riesce ad intervenire. Cruciani batte una punizione che non inquadra lo specchio della porta. Bortoluz ad un passo dal raddoppio. Il suo tiro questa volta viene controllato bene da Coletta. La Lucchese fatica a costruire gioco. Ciccone la mette in mezzo dalla lunetta, Panatti impatta ma non trova lo specchio. Morello! Arriva il raddoppio meritato per la compagine ospite. Nannelli sbaglia un facile disimpegno, la sfera termina sui piedi di Morello che entra in area e trafigge Coletta. Bortoluz ad un passo dal tris. Il suo tiro colpisce il palo esterno. Arriva il tris della Pergolettese. Varas serve Morello in area che non sbaglia, solo una squadra in campo. Termina la prima frazione di gioco. La Pergolettese è padrone del campo contro una Lucchese mai entrata in partita.

SECONDO TEMPO

Bianchi. Timbra la Lucchese che la riapre. Girata in area solitaria per l’attaccante che non sbaglia. Candela stende Nannelli, rigore per i padroni di casa che possono riaprirla definitivamente. Cruciani non sbaglia. Tutta un’altra partita in questa ripresa, i padroni di casa hanno letteralmente cambiato volto. Siamo giunti al sessantesimo minuto di gioco con la Lucchese capace di riaprire una gara che sembrava praticamente finita. Panariello di testa da due passi, Ghidotti compie una grandissima parata. La Lucchese sta attaccando ora a testa bassa. Morello serve un gran pallone per Figoli, colpo di testa da due passi con Coletta che blocca la sfera. Bitep. La Lucchese completa la rimonta! Il centravanti salta un difensore e poi batte inserabilmente Ghidotti. Fallo di Barolomei e secondo giallo per lui con rosso inevitabile. Termina una bellissima gara, sul tre a tre, la Lucchese è stata capace di rimontare tre reti ad una Pergolettese praticamente assente nella ripresa.

IL TABELLINO

LUCCHESE (4-2-3-1): Coletta; Bartolomei, Panariello, Solcia, Lo Curto (38’ st Lionetti); Kosovan, Cruciani; Convitto (1’ st Bitep), Molinaro (1’ st Scalzi), Nannelli; Bianchi (48’ st Cellamare). A disp.: Biggeri, Nuti, Panati, Signori, Pardini, Fazzi, Meucci, Falivene. All. Monaco.

PERGOLETTESE (4-3-3): Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Ferrara Villa; Andreoli (27’ st Ferrari), Panatti (F40’ st aini), Varas; Ciccone (22’ st Figoli), Bortoluz (40’ st Scarpelli), Morello. A disp.: Soncini, Labrucco, Bakayoko, Lucenti, Faini, Donarini, Scarpelli, Piccardo. All. Contini.

Arbitro: Perri di Roma.

Marcatori: 13’ pt Andreoli, 25’ pt e 36’ pt Morello, 4’ st Bianchi, 13’ st (rig.) Cruciani, 39’ st Bitep.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LUCCHESE PERGOLETTESE



© RIPRODUZIONE RISERVATA