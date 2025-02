VIDEO LUCCHESE PERUGIA: GRANDE PROVA DEI TOSCANI!

Video Lucchese Perugia che si sblocca dopo appena quattro minuti di gara con la rete del brasiliano ex Carpi Matos. Tutto parte dall’ottima giocato del neoarrivato dal Trapani Kanoute. Vantaggio immediato per la formazione ospite che poco dopo sfiora anche il raddoppio con Cisco. L’esterno ex Pisa e Novara ruba il pallone sulla trequarti e si immola dalle parti del portiere calciando in diagonale ma senza trovare la porta. Prova a rispondere la formazione di casa con Antoni che non inquadra dopo l’errore del portiere Gemello che gli ha concesso un’importante occasione.

Rimonta nel secondo tempo con le reti di Magnaghi e l’autogol di Broh sul cross di un super Saporiti. 2-1 adesso. Saporiti questa sera è scatenato, il suo tiro con il piede destro finisce sul fondo non di molto. Perugia che risponde con l’azione del duo Cisco e Seghetti con quest’ultimo che calcia fuori. Tentativo di Kanoute che finisce di molto fuori. Termina la partita dopo 90 minuti di gioco, vittoria in rimonta per la Lucchese.

