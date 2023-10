Video/ Lucchese Pineto (3-0) gol e highlights: Russo apre le marcature! (Serie C, 30 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE PINETO: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa la Lucchese supera il Pineto per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Gorgone si affacciano pericolosamente in zona offensiva verso l’11’ sparando alto con Russo, senza approfittare quindi di un’incertezza della retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono riuscendo a passare in vantaggio intorno al 17′ grazie alla rete messa a segno da Russo, capitalizzando l’assist di Fedato. Ci pensa il loro compagno Magnaghi a trovare pure il gol del raddoppio al 32′.

Nel secondo tempo i toscani continuano ad avere in mano il controllo delle operazioni ma gli ospiti guidati dal tecnico Amaolo tentano di reagire suonando la carica con un tiro debole di Schirone parato facilmente da Chiorra al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro le pantere si vedono annullare un gol per fuorigioco al 64′ ma calano il tris al 72′ con il gol realizzato da Guadagni in maniera simile a quanto accaduto al momento del raddoppio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo una volta per ammonire Chiorra tra i padroni di casa. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno di campionato permettono alla Lucchese di salire a quota 11 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Pineto non si muove, restando fermo a 5 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE PINETO: IL TABELLINO

Lucchese-Pineto 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 17′ Russo(L); 32′ Magnaghi(L); 72′ Guadagni(L).

Assist: 17′ Fedato(L).

LUCCHESE (4-2-3-1) – Chiorra; Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello; Guadagni, Russo, Fedato; Magnaghi. A disposizione: Coletta, Berti, Quirini, Merletti, Sabbione, Rizzo Pinna, Tumbarello, Visconti, Yeboah, Sueva, Romero, Djibril. Allenatore: Giorgio Gorgone.

PINETO (3-5-2) – Tonti; Marafini, Di Filippo, Evangelisti; Ingrosso, Germinario, Amadio, Lombardi, Della Quercia; Volpicelli, Gambale. A disposizione: Mercorelli, Grilli, Teraschi, Villa, Schirone, Borsoi, Baggi, Macario, Foglia, Iaccarino, Chakir, Njambe, Ruggiero. Allenatore: Daniele Amaolo.

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 75′ Chiorra(L).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE PINETO











