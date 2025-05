VIDEO LUCCHESE SESTRI LEVANTE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa di Lucca la Lucchese vince per 1 a 0 contro il Sestri Levante nella sfida di ritorno dei playout. Nel primo tempo il portiere ospite Fusco non si lascia sorprendere in avvio dalla conclusione tentata da Magnaghi al 12′.

Neanche Gemignani riesce però nello stesso intento al 18′ e, dopo il rischio corso con Podda al 22′, è Saporiti a calciare sopra la traversa al 24′. Di nuovo Magnaghi non centra il bersaglio di testa al 32′ e i rossoblu si disperano sul tiro a giro fuori misura di Clemenza al 33′. L’ennesimo spunto di Saporiti finisce quindi sul fondo al 45’+2′.

L’avvio del secondo tempo è un monologo tutto rossonero con le chances fallite da Magnaghi tra il 48′ ed il 52′ e da Tumbarello verso il 54′. Nel finale l’estremo difensore Fusco evita il peggio ancora una volta su Magnaghi all’80’ sebbene Badje sigli invece il gol del vantaggio decisivo intorno all’88’. Inutile la giocata di Cominetti poichè non supera Melgrati nel recupero al 90’+5′.

Questa vittoria certifica la salvezza per la Lucchese dopo la sconfitta per 2 a 1 rimediata all’andata avendo chiuso il campionato 2024/2025 in una posizione migliore rispetto ai rivali di turno. La sconfitta costa invece carissimo al Sestri Levante che non evita la retrocessione in Serie D dopo due stagioni trascorse nel girone B.

