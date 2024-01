Video/ Lucchese Sestri Levante (1-3) gol e highlights: rimonta con Margiotta! (Serie C, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUCCHESE SESTRI LEVANTE: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa il Sestri Levante supera in trasferta la Lucchese per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Gorgone si affacciano subito in avanti con un tiro debole di Magnaghi parato da Anacoura già al 2′ ma è Benassai di testa a sollecitare davvero il portiere avversario al 3′ ed il loro compagno Tiritiello manda alto sopra la traversa intorno al 4′. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani insistono riuscendo a passare in vantaggio al 18′ grazie alla rete messa a segno da Yeboah, su assist del suo compagno Rizzo Pinna.

Gli ospiti guidati dal tecnico Barilari reagiscono trovando il gol del pareggio al 31′ per merito di Pane, autore di un colpo di testa vincente sul calcio di punizione battuto da Sandri, e si salvano al 38′ quando Rizzo Pinna centra il palo dal dischetto senza trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Raggio Garibaldi nei confronti di Cangianiello. Nel secondo tempo il copione della sfida si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza e questa volta le Pantere collezionano almeno tre opportunità fallite da Yeboah tra il 48′, il 49′ ed il 55′ complice pure una parata di Anacoura. Nell’ultima parte dell’incontro Margiotta completa la rimonta con il gol del sorpasso siglato al 69′ e centra poi un palo al 77′ prima che Furno, aiutato da Podda, chiuda effettivamente i conti con il tris calato all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Aleksandar Djurdjevic, proveniente dalla sezione di Trieste, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Gucher da un lato e Raggio Garibaldi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventunesimo turno di campionato permettono al Sestri Levante di salire a quota 21 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Lucchese non si muove, rimanendo ferma a 24 punti.

Lucchese-Sestri Levante 1 a 3 (p.t. 1-1)

Reti: 18′ Yeboah(L); 31′ Pane(S); 89′ Furno(S).

Assist: 18′ Rizzo Pinna(L); 31′ Sandri(S); 89′ Podda(S).

LUCCHESE (4-4-2) – Chiorra; Fazzi, Tiritiello, Benassai, De Maria; Quirini, Gucher, Cangianiello, Rizzo Pinna; Yeboah, Magnaghi. A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Sueva, Djibril, Russo, Quochi, Leone, Visconti, Guadagni. All.: Gorgone.

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2) – Anacoura; Pane, Oliana, Forte, Andreis, Sandri, Grosso, Podda, Margiotta, Parlanti, Garibaldi. A disp.: Olivieri, Sias, Furno, Troiano, Candiano, Omoregbe, Schirru, Gala, Regini, Matteucci. All.: Barilari.

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic (sezione di Trieste).

Ammoniti: 37′ Raggio Garibaldi(S); 45’+2′ Gucher(L).

