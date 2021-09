Video/ Lucchese Teramo (2-2) gol e highlights: Cuccurullo firma il pareggio (Serie C)

VIDEO LUCCHESE TERAMO 2-2: PRIMO TEMPO

Si conclude con un pareggio la gara tra Lucchese e Teramo. Nella sesta giornata del girone B di Serie C, il risultato finale è di 2-2. Pareggio strappato dal Teramo nei minuti finali di partita, con gli abruzzesi che interrompono la serie di due sconfitte consecutive. Rammarico per la Lucchese, che ha in mano il pallino del gioco per gran parte della partita, ma non riesce a sfruttare le occasioni create come dimostra il video degli highlights. Per i toscani, si tratta del primo pareggio in campionato, dopo due vittorie e tre sconfitte.

DIRETTA/ Pistoiese Ancona Matelica (risultato finale 0-4): poker marchigiano!

Andiamo a rivivere i migliori momenti della gara. Il primo tempo si apre con i padroni di casa che sembrano più vivaci: scambi stretti e giocate in verticale. Al 5′ però, sono gli ospiti a portarsi in vantaggio. Punizione dal limite dell’area. Alla battuta si presenta Arrigoni. La sua conclusione supera la barriera, sbatte sulla traversa e varca la linea di porta, è 0-1. Reazione immediata della Lucchese, che sfiora in più occasioni il pareggio con Fedato e Semprini a rendersi pericolosi. Al 17′ minuto però, fallo di mano in area di rigore di Arrigoni. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri va Fedato, che fredda Tozzo. La prima frazione non regala altre emozioni e si conclude sull’1-1.

Diretta/ Fermana Grosseto (risultato 2-0) streaming video tv: vince la Fermana!

VIDEO LUCCHESE TERAMO 2-2: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, la Lucchese torna in campo convinta di potersi portare in vantaggio. Al 54′, i padroni di casa colpiscono il palo con il cross di Gibilterra, che viene letto male dalla difesa del Teramo. Continua ad attaccare la squadra di casa, e al 56′ ribalta il risultato. Eklu calcia dal limite dell’area e batte il portiere abruzzese, è 2-1 e risultato ribaltato. La Lucchese, nonostante il vantaggio trovato, continua a spingere e vuole chiuderla, spingendo con il solito Semprini, senza però trovare la rete.

Il Teramo ci prova, ma i suoi attacchi si esauriscono al limite dell’area. All’83’ arriva però il pareggio. Cuccurullo trova la deviazione vincente che beffa i padroni di casa. Si torna in parità. All’86’ la Lucchese spreca il match point con Belloni che non inquadra la porta. I minuti finali scorrono con le squadre che non riescono a rendersi pericolose. Termina con il risultato di 2-2. Punteggio che sta un po’ stretto ai toscani, per quanto fatto vedere in campo. Il Teramo conquista il terzo punto in campionato, dopo altrettanti pareggi.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: un altro tris per il Siena!

VIDEO LUCCHESE TERAMO 2-2: IL TABELLINO

RETI: 5’ pt Arrigoni, 18’ pt Fedato, 11’ st Eklu, 38’ st Cuccurullo.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli (40’ st Papini) Baldan, Bellich (31’ st Bachini), Nannini; Eklu (19’ st Brandi), Bensaja, Frigerio; Gibilterra (31’ st Belloni); Semprini (31’ st Nanni) Fedato. A disp.: Chucchietti, Visconti, Babbi, Yabubiv, Dumbravanu, Lovisa, Ruggiero. All. Carbone.

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Bouah (25’ st Rillo), Soprano (17’ pt Bellucci), Piacentini, Hadziosmanivic; Rossetti, Arrigoni, Viero (14’ st Cuccurullo); Malotti (17’ st Kyeremateng), Bernadotto, Rosso (14’ st Birligea). A disp.: Agostino, Ndreacka, Di Dio, Montaperto. All. Guidi.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LUCCHESE TERAMO

LEGGI ANCHE:

Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna SarriVideo/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)Video/ Genoa Napoli (1-2) gol e highlights: Petagna salva Spalletti (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA