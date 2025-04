VIDEO LUCCHESE TORRES: EMOZIONI E TANTI GOL

Video Lucchese Torres che regala un primo tempo scoppiettante. Si porta in vantaggio la squadra di casa grazie alla rete realizzata da Selvini, il quale scarica un tiro deviato dalla difesa avversaria che si spegne in porta. Il

Torres non ci sta e dapprima pareggia e poi si porta in vantaggio con Fischnaller. L’attaccante realizza due reti in rapida successione sorpassando gli avversari. Lucchese che trova il modo di pareggiare con Saporiti con una bella progressione palla al piede con diagonale annesso freddando il portiere. Primo tempo di spettacolo con ben quattro reti in 45 minuti.

Il secondo tempo si apre con la rete del 3-2 della Lucchese con l’intuizione di Saporiti. Doppietta per lui che trova la rete numero 7 in campionato confermando la sua ottima confidenza in zona gol. Vince la Lucchese che giocherà i playout contro lo Spal. Torres che invece rimane al terzo posto e si prepara ai prossimi playoff come una delle squadre più interessanti.

VIDEO LUCCHESE TORRES: GOL E HIGHLIGHTS