VIDEO LUCCHESE VIS PESARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Porta Elisa la Lucchese fa il colpaccio sconfiggendo di misura la Vis Pesaro per 1 a 0. Nel primo tempo i due portieri vengono subito chiamati in causa prima dalla Vis con una conclusione di Cannavò al 7′ e poi dalle Pantere con un tiro di Magnaghi verso il 9′.

I toscani sembrano crederci spingendo con Visconti al 18′ e con Gemignani alla mezz’ora mentre i biancorossi non concretizzano con Paganini a causa della pronta uscita di Melgrati intorno al 43′. Nel secondo tempo i rossoneri non inquadrano il bersaglio neanche con Ballarini al 50′ e devono aspettare il 52′ perchè il già protagonista Selvini realizzi il gol del vantaggio definitivo al termine di una bella giocata in solitaria.

Nel finale Melgrati si salva con l’aiuto del palo sul tentativo di Cannavò al 58′ ed il solito Selvini non sigla la doppietta tra il 65′ ed il 76′. Pure Antoni si dimostra impreciso calciando sopra la traversa all’85’. Questa vittoria è importante per la Lucchese che grazie ai tre punti conquistati raggiunge quota 36 nella classifica del girone A della Serie C stagione 2024/2025. La sconfitta non permette invece alla Vis Pesaro di migliorare i suoi 56 punti per salire ulteriormente in zona playoff.

