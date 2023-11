Video/ Lucchese Vis Pesaro (1-2) gol e highlights: Sylla incontenibile, ne fa due! (Serie C, 25 novembre 2023

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE VIS PESARO: SINTESI

Lucchese e Vis Pesaro, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0. Tuttavia, è emersa una situazione interessante quando Valdifiori della Vis Pesaro ha avuto un’occasione su calcio di punizione. L’occasione generata da Valdifiori potrebbe essere stata un momento chiave per la Vis Pesaro, offrendo l’opportunità di sbloccare il punteggio con un calcio di punizione. La capacità di capitalizzare su queste situazioni potrebbe essere fondamentale per il successo della squadra ospite. La partita si sta svolgendo con un equilibrio tra le due squadre, e l’occasione di Valdifiori aggiunge un elemento di suspense alla competizione. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere come si svilupperà il resto del primo tempo e se ci saranno ulteriori momenti chiave che cambieranno le sorti dell’incontro.

Lucchese e Vis Pesaro si è concluso con un risultato di 0-2, grazie a una doppietta di Sylla. Durante questa fase, Sylla si è dimostrato decisivo in attacco, sfruttando le opportunità per mettere a segno due gol e dare un vantaggio importante alla squadra ospite. Nonostante il risultato a favore della Vis Pesaro, va evidenziato che l’occasione di Sylla è stata un elemento chiave nel modellare la dinamica della partita. La capacità di un giocatore di segnare due gol in un primo tempo è indicativa della sua efficacia in zona gol. Con il punteggio attuale di 0-2, gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperà la seconda metà del match. La Vis Pesaro sembra avere il controllo della situazione, ma il calcio è noto per le sue sorprese, e la Lucchese avrà probabilmente l’obiettivo di reagire nel secondo tempo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUCCHESE VIS PESARO, IL SECONDO TEMPO

Lucchese e Vis Pesaro, il risultato attuale è di 1-2. Pinna per la Lucchese è riuscito ad accorciare le distanze, segnando un gol che ha portato la squadra di casa a ridurre il divario sul punteggio. Il gol di Pinna ha aggiunto una nuova dimensione alla partita, rendendo la sfida più avvincente. La Lucchese, con questo accorciamento delle distanze, ha dimostrato la sua determinazione a lottare per recuperare e cercare il pareggio. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere come si evolverà il resto del secondo tempo, con la speranza di assistere a ulteriori momenti emozionanti e, forse, a una possibile inversione di tendenza nel punteggio. La partita rimane aperta e tutto può accadere nel corso degli eventi sportivi.

Lucchese e Vis Pesaro è giunta al termine con un risultato finale di 1-2, con Sylla che si è distinto per la Vis Pesaro segnando due gol decisivi. Tuttavia, l’occasione di Sylla per completare una tripletta potrebbe essere stata un momento chiave della partita. La prestazione di Sylla ha dimostrato la sua abilità nell’andare a segno e nell’influenzare il risultato della partita. La possibilità di una tripletta avrebbe certamente aggiunto ulteriore valore alla sua performance individuale e avrebbe potuto influenzare ulteriormente il corso dell’incontro. Nonostante la vittoria della Vis Pesaro, l’occasione mancata di Sylla aggiunge un elemento di riflessione su cosa avrebbe potuto accadere. La Lucchese, pur essendo stata sconfitta, ha sicuramente dimostrato di essere una squadra competitiva. Questo risultato finale rimarrà nella memoria degli appassionati e delle squadre coinvolte, offrendo spunti di analisi e considerazioni per il proseguimento della stagione.

LUCCHESE VIS PESARO, IL TABELLINO

LUCCHESE: Chiorra N. (Portiere), Alagna M. (dal 1′ st Rizzo Pinna A.), Sabbione A., Benassai F., De Maria V. (dal 41′ st Djibril M.), Gucher R., Cangianiello S., Quirini E., Russo F., Guadagni G. (dal 38′ st Romero N.), Magnaghi S.. A disposizione: Berti F. (Portiere), Coletta J. (Portiere), Merletti T., Perotta N., Sueva G., Toma R., Tumbarello G., Yeboah P.

VIS PESARO: Polverino E. (Portiere), Zagnoni D., Tonucci D., Ceccacci M. (dal 14′ st Da Pozzo L.), Zoia R., Rossetti M., Valdifiori M. (dal 32′ st Loru L.), Nina C. (dal 9′ st Iervolino A.), Pucciarelli M. (dal 31′ st Mamona B.), de Vries J. (dal 9′ st Karlsson O.), Sylla Y.. A disposizione: Afonso Peixoto, Cusumano F., Fortin G. (Portiere), Gulli M., Mariani M. (Portiere), Rossoni S.

RETI: al 9′ st Rizzo Pinna A. (Lucchese) al 18′ pt Sylla Y. (Vis Pesaro) , al 23′ pt Sylla Y. (Vis Pesaro) .

AMMONIZIONI: al 18′ pt Benassai F. (Lucchese), al 22′ st De Maria V. (Lucchese) al 25′ st Da Pozzo L. (Vis Pesaro).

