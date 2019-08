Video, Luciano Violante al Tg Meeting/ “A Rimini luogo di civiltà tra diversi”

Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, sarà per l’ottavo anno consecutivo uno dei relatori del Meeting di Rimini. L’ex magistrato partecipa a questo grande evento dal 2010 e, fatta eccezione per il 2011, ha tenuto ogni anno diversi incontri e cicli sull’essere italiani, sulla vita pubblica, sulla giustizia, ma anche su tecnologia e cambiamento d’epoca. Grande amico del Meeting, Violante nel servizio del Tg Meeting qui di seguito, definisce la manifestazione come un “luogo di civiltà, di costumi, un luogo nel quale ci si rispetta reciprocamente tra diversi”.

LUCIANO VIOLANTE AL MEETING DI RIMINI: VIDEO INTERVISTA

L’augurio dell’ex magistrato è quello di un governo, qualunque esso sia, in grado di riportare il dibattito pubblico a un livello maggiore di civiltà, eliminando insulti e volgarità, sempre più presenti oggi nel mondo politico. Oggi in serata, al Meeting di Rimini, Violante terrà l’incontro dal nome “Antigone, Creonte ed Edipo”, con riferimento al suo libro “Giustizia e Mito. Con Edipo, Antigone e Creonte”, pubblicato in collaborazione con Marta Cartabia nel 2018. Quest’ultima, vice presidente della Corte Costituzionale, sarà presente con Violante al convegno. L’introduzione sarà invece di Massimo Bernardini, conduttore televisivo e giornalista.





