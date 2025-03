VIDEO LUMEZZANE ALCIONE MILANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Saleri termina con un pareggio per 1 a 1 la sfida lombarda tra Lumezzane ed Alcione Milano. Gli arancioni sembrano poter cominciare bene la gara ed hanno infatti successo nel spezzare l’equilibrio di partenza al 16′ del primo tempo con il gol del vantaggio siglato da Chierichetti.

I valgobbini non rimangono a guardare e provano anzi a reagire fallendo però una serie di occasioni interessanti con Monachello, al 22′ ed al 42′, e pure con Malotti, al 39′. In avvio di secondo tempo gli uomini allenati dal tecnico Cusatis rimangono in inferiorità numerica a partire dal 48′ per colpa dell’espulsione rimediata da Ciappellano, a cui l’arbitro ha mostrato un rosso diretto.

Il Lume continua a spingere e firma la rete del pari definitivo intorno al 51′ grazie ad un calcio di punizione vincente battuto da Malotti. Nel finale i rossoblu si vedono inoltre annullare all’86’ un gol di Tenkorang per la posizione di fuorigioco in cui è stato pescato invece Pittino.

L’espulsione di Dalmazzi al 90’+1′ ripristina la parità numerica anche per quanto riguarda i giocatori in campo e Filigheddu salva i suoi sulla punizione di Marconi al 90’+2′. Il pari maturato nel trentesimo turno spinge il Lumezzane a quota 38 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025. L’Alcione Milano raggiunge invece i 41 punti in graduatoria.

VIDEO LUMEZZANE ALCIONE MILANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS