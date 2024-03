Video/ Lumezzane Arzignano (2-2) gol e highlights: Barba timbra il definitivo pareggio! (Serie C, 1 marzo)

VIDEO LUMEZZANE ARZIGNANO, LA SINTESI

Finisce con due gol e un punto per parte la sfida tra Lumezzane ed Arzignano Valchiampo valida per l’anticipo del ventinovesimo turno del Girone A di Serie C. Risultato giusto con le due squadre che hanno dato vita ad una gara ricca di emozioni. I primi quarantacinque minuti sono caratterizzati da grande tatticismo e le occasioni da rete si contano sulle dita di una mano. Al 21’ il guardalinee annulla una rete a Pisano per fuorigioco, mentre cinque minuti dopo è Filigheddu a dire di no ad una conclusione da fuori di Barba deviando in angolo. Sul finale di prima frazione un errore di Pogliano rischia di costare caro al Lumezzane, ma Faggioli è poco preciso nel gestire il pallone sottratto al difensore rossoblù. .

Risultati Serie C, classifiche/ Cesena straripante! Diretta gol live score (29^ giornata, oggi 1 marzo 2024)

La ripresa inizia con tutt’altro ritmo e a Lakti bastano due minuti per infilare in porta l’1-0 con un gran destro di prima intenzione da fuori area. Il vantaggio sembra presagire un secondo tempo di grande difficoltà per il Lumezzane, ma gli uomini di Franzini reagiscono da grande squadra. Al 24’ da una punizione battuta da Taugourdeau nasce una mischia in cui Gerbi riesce a calciare un pallone sporco verso la porta, Bosseggia non trattiene e Calì fa 1-1 da pochi passi. Nove minuti dopo è ancora Calì protagonista sradicando un pallone al limite dell’area dell’Arzignano su cui Taugourdeau si avventa con tutta la sua forza scagliandolo alle spalle del portiere ospite. La gioia rossoblù dura però veramente poco perché al 37’ Barba sorprende la difesa di Franzini tra le linee e con un mancino preciso da fuori fa 2-2. Nel finale la più grande occasione per vincere capita sul piede di Ilari che con una rovesciata spettacolare sfiora una rete che avrebbe regalato tre punti fondamentali.

Diretta/ Virtus Verona Pro Sesto (risultato finale 0-2): decide la doppietta di Florio (Serie C, 1 marzo)

VIDEO LUMEZZANE ARZIGNANO, IL TABELLINO

LUMEZZANE: Filigheddu; Pisano, Dalmazzi, Pogliano (17’ st Regazzetti), Righetti; Ilari, Taugourdeau, Calì; Spini (24’ st Malotti), Capelli (17’ st Gerbi), Iori (36’ st Cannavò). A disposizione: Greco, Rizzo, Basso Ricci, Pesce, Parodi, Poledri, Scremin, Tortelli. All. Franzini

ARZIGNANO: Boseggia; Bernardi (24’ st Zanon), Milillo, Cariolato (36’ st Campesan); Antoniazzi (43’ st Casini), Bordo, Lakti; Barba; Parigi, Faggioli (36’ st Lunghi). A disposizione: Pigozzo, Botti, Gemigniani, Centis, Baretta, Mattioli. All. Banchini

RETI: 2’ st Lakti, 24’ st Calì, 33’ st Taugourdeau, 37’ st Barba

Diretta/ Lumezzane Arzignano (risultato finale 2-2): ripresa emozionante! (Serie C, 1 marzo 2024)

GUARDA VIDEO LUMEZZANE ARZIGNANO













© RIPRODUZIONE RISERVATA