Video/ Lumezzane Fiorenzuola (2-0) gol e highlights: ridono i lombardi (20 settembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE FIORENZUOLA: UN GOL PER TEMPO

Video, gol e highlights Lumezzane Fiorenzuola, gara valevole per la quarta giornata della Serie C Girone A, conclusasi 2-0 in favore dei padroni di casa. L’inizio partita è a ritmi non molto alti, con le due squadre che si studiano reciprocamente; per il primo tiro in porta rossonero si deve attendere il 25’, quando Stronati dai 25 metri sterza sul suo mancino e lascia partire una rasoiata bloccata a terra da Galeotti. Al 35’ si fa vedere la Lumezzane, con Cannavó che dal vertice sinistro dell’area si sposta la palla sul destro e lascia partire un bolide su cui Sorzi si supera e mette in calcio d’angolo. Dopo due giri d’orologio Cannavó semina il panico sulla sinistra, venendo messo a terra dal sandwich Silvestro-Potop. Per l’arbitro è rigore, con Malotti che dal dischetto calcia forte e centrale per l’1-0 al 41’.

Nel secondo tempo il Lumezzane raddoppia al 60’, con Moscati bravo e caparbio a recuperare un pallone vagante da calcio piazzato, arrivare sull’out di destra e crossare, trovando una sfortunata deviazione di testa di Stronati nella propria porta. Al 70’ il Lumezzane prova a chiudere la partita con il tris, mentre il Fiorenzuola prova a sbilanciarsi con il 4-2-4; cross dalla sinistra di Capelli su cui la smorzata di petto di Stronati è corta e Sorzi si deve ancora superare in uscita disperata su Moscati. La partita procede verso la fine con la consueta girandola di cambi da parte di entrambe le formazioni, con Morello ad impegnare ancora Galeotti allo scoccare del 90’.

VIDEO LUMEZZANE FIORENZUOLA, IL TABELLINO

LUMEZZANE: Galeotti; Pogliano; Moscati; Gerbi (85’ Pisano); Malotti (73’ Spini); Ilari (73’ Poledri); Pesce (C); Dalmazzi; Regazzetti; Righetti; Cannavó (67’ Capelli). A disposizione: Filigheddu; Greco; Troiano; Filippini; Basso Ricci; Parodi; Kolay. All. Franzini

FIORENZUOLA: Sorzi; Gentile; Potop; Bondioli; Gonzi (61’ Ceravolo); Stronati (C) (73’ Musatti); Alberti; Di Quinzio; Oneto (46’ Morello); Silvestro (87’ Seck); Di Gesù (61’ Omoregbe). A disposizione: Guadagno; Roteglia; Nelli; Coghetto; Sussi; Oddi; Nava; Kenzin; Beretta; Anelli.. All. Bonatti

RETI: 41’ rig. Malotti (L); 60’ aut. Stronati (L).

LUMEZZANE FIORENZUOLA, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS













